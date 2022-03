Povertà educativa e reti territoriali: seminario nell’aula magna dell’Università a Varese

Povertà educativa e reti territoriali saranno al centro di un incontro confronto che si svolgerà domani, giovedì 10 marzo nell’aula magna dell’Università dell’Insubria di Varese a partire dalle ore 15.

« È un seminario che si inserisce nell’attività di promozione e valorizzazione delle filiere educative meno conosciute – spiega la promotrice la professoressa Laura Caruso dell’Ufficio scolastico territoriale – parliamo di istruzione e formazione professionale ma anche di educazione permanente. Esistono molteplici esperienze e attori e va costruita una rete che supporti e valorizzi le attività che ciascuno attua. Vogliamo far circolare conoscenze e modelli in modo che ciascuno degli attori sappia il contesto e collabori per valorizzare l’intero sistema».

L’età di riferimento è quella che va dai 16 ai 18 anni, successiva, dunque, all’obbligo formativo ma essenziale per completare un percorso di conoscenze e apprendimento delle competenze. Il tema dell’apprendimento permanente è poi trasversale a tutte le fasce di età e riguarda la formazione continua dei lavoratori.

Tra i protagonisti del seminario i CPIA di cui si racconterà l’evoluzione dai precedenti CPI con le novità introdotte dalla riforma.

Nella prima parte parleranno la professoressa Katia Montalbetti dell’Università Cattolica, l’assessore alla Cultura del Comune di Varese Enzo La Forgia e la referente del settore istruzione della Provincia Cristina Zambon. L’argomento principale sarà la motivazione ( o ri-motivazione) dei giovani nel loro percorso non lineare, che li ha messi già di fronte a insuccessi scolastici o familiari, per ridare loro prospettive e il motivo di mettersi in gioco.

Nella seconda parte, il tema saranno i corsi post diploma e le professioni più richieste nella nostra provincia con il contributo del dottor Mazzarino della Camera di Commercio di Varese. Si tratterà il valore delle certificazioni e dei percorsi post diploma degli ITS e dell’Università dell’Insubria. Verrà, anche, affrontato il tema dell’integrazione dell’offerta post diploma nei suoi attuali canali che dovranno avere molti più punti di contatto e connessione.

L’ultima parte sarà incentrata sulla formazione continua degli adulti con le esperienze proposte soprattutto dal terzo settore.

All’interno del seminario verrà presentato il volume “Soggiorno Italiano” perchè sono 10 anni che vengono rilasciate le certificazioni di lingua italiana per stranieri richiedenti il permesso di soggiorno. Si tratta di una raccolta di prove proposte in questi anni e i dati sugli esiti dell’attività certificatrice. Il volume attualmente è disponibile on line ma potrebbe arrivare presto in stampa grazie a un contributo del Rotary.