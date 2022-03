Precipita un elicottero in Canton Ticino a Gordola. Il pilota ha perso la vita

Un elicottero è precipitato nel territorio del Canton Ticino, in svizzera Italiana, all’interno del comune di Gordola. Si tratterebbe di un velivolo impegnato nel trasporto di legname e non sono note le condizione del pilota. L’incidente è avvenuto intorno alle 11 di mercoledì 16 marzo. Secondo le prime informazioni diffuse dai media svizzeri (Ticinonline.ch e Laregione.ch) si sarebbe trattato di un incidente che ha coinvolti i cavi dell’alta tensione. Sul posto sono intervenuti i militi del Cas e un elicottero della Rega.

La ricostruzione dei fatti della polizia Cantonale: La Polizia cantonale comunica che questa mattina poco prima delle 11 a Gordola nella Valle del Carcale è avvenuto un incidente aviatorio. Per cause che l’inchiesta dovrà stabilire, un elicottero di una ditta ticinese che sorvolava la zona per trasporti è caduto finendo sul fondovalle. Sul posto sono intervenuti agenti della Polizia cantonale e, in supporto, della Polizia intercomunale del Piano, i pompieri di Locarno e di Tenero-Contra, addetti dell’Azienda Elettrica Ticinese (AET), uomini del Soccorso alpino svizzero (SAS), i soccorritori del Salva e della Rega. Il pilota, un 49enne cittadino svizzero domiciliato in Riviera, sola persona a bordo, è deceduto sul posto a causa delle gravi ferite riportate. Il Servizio d’inchiesta svizzero sulla sicurezza (SISI) ha aperto un’indagine per determinare le cause dell’incidente. Secondo l’articolo 98 della Legge federale sulla navigazione aerea, il Ministero pubblico della Confederazione è responsabile dei procedimenti penali e coordina le misure da adottare con la Polizia cantonale. Le indagini sono condotte in parallelo e in stretto coordinamento con gli inquirenti del Servizio d’inchiesta svizzero sulla sicurezza (SISI). Per prestare sostegno psicologico è stato richiesto l’intervento del Care Team.

