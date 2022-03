Preghiera e solidarietà,a Busto Arsizio Laudato Si’ celebra la giornata dell’acqua

Per la giornata del 22 marzo il circolo ambientalista cattolico propone una messa, una raccolta fondi per un pozzo di Africa e un incontro la sera di mercoledì 23

«Il 22 marzo è il giorno istituito dall’ONU fin dal 1993 per ricordare all’umanità l’importanza dell’acqua per il nostro pianeta e, di conseguenza, la necessità di gestire in modo sostenibile le risorse idriche, a cominciare dalle misure per ridurre lo spreco di acqua e dall’assunzione di comportamenti volti a contrastare il cambiamento climatico». I Circoli Laudato Si’ di tutto il mondo hanno celebrato e celebrano la ricorrenza, «nello spirito di conversione ecologica lanciato da Papa Francesco».

Anche a Busto Arsizio, dove si trovano due Circoli Laudato Si’, la ricorrenza è stata celebrata attraverso un momento di confronto dei due circoli riuniti: l’appuntamento è alla chiesa di San Giuseppe per una Messa dedicata alla Giornata, occasione per promuovere una colletta per la costruzione di un pozzo per acqua potabile in un villaggio del Tchad, dove operano missionari PIME.

Inoltre proprio oggi è stata avviata «la raccolta firme per chiedere all’Amministrazione Comunale di istituire sul territorio altri punti di raccolta degli oli esausti: il fine è quello di proteggere le acque sotterranee da un pericoloso inquinamento. Sarà distribuito in quella serata un prezioso volantino di buone pratiche relativo al risparmio dell’acqua».

Per capire un po’ meglio cosa siano le azioni sostenibili per l’ambiente, il giorno 23 marzo, alle ore 21:00 alla Parrocchia di Beata Giuliana, si svolgerà l’incontro “Sostenibilità” con Enrico Tacchi, docente di Sociologia dell’Ambiente e del Territorio dell’Università degli Studi di Milano. Il Circolo Laudato Si’ Busto Arsizio – Gallarate continua così il suo programma di proposte di approfondimento per la cittadinanza su tematiche di grande attualità.