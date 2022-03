Premio giovani artisti svizzeri allo Spazio Officina Chiasso

Inaugura sabato 12 marzo alle 17.30 la mostra “Le stanze dell’arte” Premio giovani artisti – genesi creativa al Spazio Officina Chiasso. L’esposizione fa parte del filone espositivo del “genius loci”, e si inserisce nella rassegna LE STANZE DELL’ARTE del Centro Culturale Chiasso, giunta alla seconda edizione, traendo spunto dalla formula del Premio giovani artisti creato già nel 2013. Il progetto prende il nome dal concetto di “stanza dell’arte” o “stanza d’artista“, inteso come spazio fisico ma anche concettuale, dell’interiorità e della creatività.

Trentacinque giovani artisti della Svizzera italiana hanno dato spazio alla loro inventiva esprimendosi in varie tecniche, dalla grafica alla pittura, dalla fotografia, alla scultura, al video artistico. Gli artisti sono stati selezionati in seguito a un concorso promosso dal m.a.x. museo e dal Comune di Chiasso in sinergia con il Rotary Club. I partecipanti sono stati invitati ad esprimersi sul tema scelto dal Centro Culturale Chiasso per la stagione artistica ed espositiva del 2021-2022, ossia “genesi creativa”.

periodo espositivo: 13 marzo- 27 marzo 2022

martedì-venerdì: ore 14.00-18.00

sabato-domenica: ore 10.00-12.00; 14.00-18.00, lunedì chiuso

Ingresso libero

Prosegue intanto la mostra al m.a.x. museo Treni fra arte, grafica e design, inserita nel ciclo pilota di mostre che indagano i mezzi di trasporto attraverso l’arte, la grafica e il design, in collaborazione con le maggiori strutture museali del settore, tramite progetto integrato.

È noto che molti artisti – in particolar modo i Futuristi – furono affascinati da treni e locomotive. Nella mostra attuale sono esposte opere di Filippo Tommaso Marinetti, Giacomo Balla, Umberto Boccioni, Fortunato Depero e altri. Sono inoltre esposti manifesti storici originali, cartoline, dépliant, orari, menù, calendari, almanacchi, fotografie vintage, medaglie commemorative e oggetti di design creati per il treno. Una sezione specifica della mostra, che si inserisce nella dodicesima Biennale dell’immagine Bi12, è dedicata a cartoline vintage e fotografie storiche di Chiasso, ai treni e alla ferrovia.

L’esposizione è in collaborazione con FFS Historic di Windisch, il Museum für Gestaltung di Zurigo, il Verkehrshaus di Lucerna, Swiss Railpark di Biasca, il MASI di Lugano, l’Istituto Svizzero di Roma, la Galleria Baumgartner di Mendrisio, e nasce in sinergia e come progetto integrato di mostra con il Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa, Napoli-Portici. Vanta prestigiosi prestiti da istituzioni pubbliche e da importanti collezionisti privati. In particolare si evidenzia: Alessandro Bellenda (Alassio) e Walter G. Finkbohner (Zurigo). L’esposizione si svolge con il patrocinio del Consolato Generale d’Italia a Lugano.

La mostra è curata da Oreste Orvitti e Nicoletta Ossanna Cavadini.

periodo espositivo: 10 ottobre 2021 – 24 aprile 2022

martedì – domenica ore 10.00–12.00 e 14.00–18.00, lunedì chiuso