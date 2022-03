Prende a calci la spazzatura: ripreso dalle telecamere e convocato in Comune un giovane di Cassano Magnago

È stata identificata la persona che l’altra notte ha buttato in giro la spazzatura in via S.Giulio a Cassano Magnago. A darne notizia è il sindaco Nicola Poliseno spiegando che è stato individuato grazie alle telecamere presenti in città.

“Questa persona è stata convocata in Comune ed ha ammesso il suo errore – ha spiegato il sindaco -. Essendo il primo richiamo e vista la giovane età, abbiamo deciso di optare per nessuna denuncia o sanzione pecuniaria ma, il soggetto, si è reso disponibile alla pulizia di un’area comunale che gli verrà indicata. Speriamo che da questo episodio “antipatico”, possa nascere un esempio di educazione civica utile al proseguimento del suo cammino di vita”.