Prende a pugni l’automobilista a Caravate per i fari troppo alti: condannato

È finito a processo per lesioni ed evasione poiché accusato di aver picchiato un automobilista a Caravate nell’estate di tre anni fa, dopo essere uscito di casa mentre era in regime di detenzione domiciliare.

Per questo un uomo di 27 anni è stato condannato dal Tribunale di Varese a 8 mesi di reclusione per fatti che si riferiscono a un diverbio stradale avvenuto con un automobilista accusato di avere i fari troppi alti in una strada all’altezza di Caravate. Il fatto è avvenuto nell’estate di tre anni fa e l’imputato non poteva uscire di casa se non su specifico avviso alle autorità, come era avvenuto in mattinata quando sbrigò delle commissioni a Varese.