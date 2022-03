Presentato a Torino il logo del Distretto del Commercio di Verbania

Lunedì 21 marzo, presso Palazzo Madama a Torino, si è svolta la presentazione dei 77 Distretti Urbani del Commercio del Piemonte, con i singoli marchi e quello regionale: un momento importante organizzato dall’assessorato regionale per il lancio di questi nuovi sistemi territoriali nei quali imprese, enti pubblici, associazioni di categoria, cittadini e realtà sociali collaboreranno per facilitare la crescita dell’attrattività del commercio e dei servizi e la rigenerazione del tessuto urbano.

“La nostra presenza all’iniziativa – sottolinea l’assessore al commercio di Verbania Giorgio Comoli – è stata l’occasione per presentare il logo del distretto del commercio di Verbania, che richiama il simbolo della città stilizzato. Di fatto è l’inizio ufficiale del progetto che vede in queste ore, in collegamento con la Regione, intraprendere i passaggi che porteranno i Distretti a compiere i passi necessari per lo sviluppo delle iniziative. Ricordo che il progetto è stato presentato dall’assessorato nello scorso autunno ed è stato scelto tra i migliori presentati da più di 500 comuni piemontesi. Ringrazio tutti i collaboratori, enti e commercianti che hanno dato il loro contributo, con molto lavoro prodotto dietro le quinte: ora l’impegno per rendere concreto lo sforzo fatto nei mesi scorsi”.