Primavera al Puccini di Gallarate: al via gli incontri di presentazione del Conservatorio

La stagione del Puccini “Classica al Pop” al Teatro del Popolo (in via Palestro a Gallarate) prosegue, mercoledì 16 marzo alle 20.30, con il recital solistico del M. Matteo Costa, docente di Pianoforte presso l’Istituto di via Dante.

Il programma, che pone a confronto alcune delle pagine più significative di Muzio Clementi e Franz Schubert, reca un sottotitolo “parlante”, Didattica vs Concertismo: due ambiti storicamente contrapposti (seppur interdipendenti) della musica di scrittura, che offrono anche l’occasione di un collegamento all’attualità, presentando in medias res la realtà stessa del Conservatorio.

Il concerto si configura così come il primo di una serie di incontri primaverili di presentazione del Puccini, delle sue attività didattiche e artistiche, che tutti gli interessati potranno conoscere e apprezzare direttamente in scena sul palco del Teatro del Popolo.

L’ingresso è gratuito su prenotazione, registrandosi qui.

Per i futuri studenti, si ricorda inoltre che da lunedì 14 marzo sono aperte le procedure di ammissione per i corsi preparatori, propedeutici ed accademici per l’a.a. 2022-23. Per informazioni vedi qui.

Si segnala infine che da quest’anno il Conservatorio Puccini ha ottenuto dalla Commissione Europea l’accreditamento per poter partecipare al Programma Erasmus+, che offre a tutti gli studenti dei corsi accademici di arricchire il proprio curriculum con un periodo di studio o training all’estero, nonché agli studenti stranieri di frequentare corsi presso l’Istituto di Alta Formazione Artistica e Musicale gallaratese.

Programma del concerto del 16 marzo 2022 al Popolo di Gallarate

M. Clementi: Sonata op. 50 n° 3 “Didone abbandonata”

– Largo sostenuto e patetico. Allegro ma con espressione

– Adagio dolente

– Allegro agitato e con disperazione

F. Schubert: Drei Klavierstücke D946

– Allegro assai

– Allegretto

– Allegro

Pianoforte: M° Matteo Costa

Matteo Costa, laureato in Matematica, si è diplomato all’età di 19 anni col massimo dei voti presso il Conservatorio “N. Paganini” di Genova. Nell’anno 2002 ha conseguito il Compimento Inferiore in Composizione, presso il Conservatorio “N. Paganini” di Genova. Nel 2008 ha conseguito il Diploma accademico di secondo livello in discipline musicale ad indirizzo concertistico con la votazione di 110/110 presso il Conservatorio “G. Verdi” di Torino con Daniela Carapelli. E’ stato vincitore di numerosi concorsi a livello nazionale ed internazionale; ha seguito i corsi di formazione cameristica tenuti da Marcello Bianchi e Daniela Demicheli e Nicholas Chumachenko; si è quindi perfezionato nel repertorio solistico con Daniela Demicheli, Aldo Ciccolini, Bruno Canino e Piernarciso Masi. Ha conseguito il Diploma triennale di perfezionamento con il Maestro Bruno Canino presso l’Accademia “G. Marziali” di Seveso. Nell’ottobre 2005 ha conseguito il Diploma di perfezionamento del biennio di specializzazione ad indirizzo didattico col massimo dei voti e lode presso il Conservatorio “G. Verdi” di Torino. Iniziato giovanissimo l’attività concertistica, ancora allievo del Conservatorio, ha tenuto più volte concerti all’Auditorium del Teatro “Carlo Felice” di Genova ed è stato ospite di altre importanti istituzioni musicali in Italia, Spagna, Germania… E’ invitato a partecipare ad importanti stagioni concertistiche per tenere sia recitals solistici, sia concerti in formazioni cameristiche ed in collaborazione con orchestra. Tiene corsi di perfezionamento e attualmente è Docente di pianoforte principale presso l’ISSM G. Puccini di Gallarate (VA).