I primi Kit di Benvenuto a Varese ai 27 studenti del centro Nai: la metà sono ucraini

Consegnati questa mattina al centro Nai di via Bixio i primi Kit di Benvenuto a Varese preparati dai bambini della scuola primaria Settembrini per i loro coetanei in fuga dall’Ucraina.

Per ogni bambino un sacchetto decorato con simboli di pace e all’interno matite, penne, quaderni, pastelli colorati e altro materiale scolastico appropriato all’età.

Galleria fotografica I primi kit di benvenuto a varese ai bambini del centro nai 4 di 13

I doni sono stati consegnati da un piccolo gruppo di mastre e genitori della scuola di Velate, promotori insieme dell’iniziativa, accompagnati dall’assessora ai Servizi educativi Rossella Dimaggio che ha condiviso la bella proposta.

«È stato un momento molto toccante per tutti, per noi che li consegnavamo e per i bimbi che li hanno ricevuti – scrivono i genitori – Questi bambini stanno vivendo momenti davvero difficili, pieni di preoccupazione e disorientamento, ma questa mattina, grazie al pensiero dei nostri figli, abbiamo regalato loro un momento di serenità. I loro sorrisi nel ricevere il kit sono stati qualcosa di meraviglioso».

Su iniziativa del Comune di Varese, il centro Nai accoglie tutti i bambini in età scolare che arrivano a Varese dall’estero per offrire loro una prima infarinatura di Italiano, per imparare a cominciare a comunicare con maestri e coetanei, mentre iniziano a frequentare le scuole primarie e secondarie di primo grado.

In questo momento il centro Nai è frequentato da 27 studenti, 16 delle elementari (di cui 10 ucraini) e 11 delle medie (di cui 3 ucraini). A tutti è stato consegnato il kit di Benvenuto a Varese.

Domani, giovedì 17 marzo, arriveranno al centro altri 3 ragazzini scappati dalla guerra: il colorato kit preparato dai bambini di Velate per accoglierli con un dono li aspetta.