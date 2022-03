I progetti di rigenerazione urbana, i piccoli ucraini al Del Ponte e il nuovo sponsor della Eolo Kometa nel podcast del 4 marzo

Le principali notizie di venerdì 4 marzo nel podcast quotidiano di VareseNews

Sono 48 i Comuni del Varesotto che riceveranno fondi europei Pnrr distribuiti da Regione Lombardia. Gli interventi toccano le città principali e tanti centri minori, fino ai villaggi di montagna. Complessivamente le risorse stanziate in tutta la Lombardia sono pari a oltre 199 milioni di euro. È coinvolto un terzo dei Comuni della provincia e c’è una grande varietà: ci sono tutte le città maggiori tranne Busto Arsizio), i villaggi di montagna come Curiglia con Monteviasco, piccoli paesi come Brissago Valtravaglia o Taino e cittadine popolose come Somma Lombardo o Cassano Magnago. O ancora centri di valore anche turistico come Sesto Calende o Lavena Ponte Tresa.

E restando in tema finanziamenti del PNRR, il Ministero dell’Istruzione ha chiuso il bando per sostenere i costi di nuove scuole, palestre e mense. Sono stati 543 i progetti presentati da tutte le regioni per la costruzione di nuovi edifici. Saranno stanziati 800 milioni sufficienti a coprire 195 edifici. Per la Lombardia, in prima posizione c’è il progetto di Saronno della nuova primaria Rodari, il cui costo previsto è di oltre 8,5 milioni.

Sono arrivati all’ospedale Del Ponte di Varese tre bambini evacuati dall’ospedale pediatrico di Kiev. I piccoli sono stati accolti insieme alle madri. Immediatamente è scattata la gara della solidarietà per raccogliere biancheria, vestiti, occorrente per l’igiene, e anche giochi. La raccolta è coordinata dalla Fondazione Il Ponte del Sorriso.

Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, è risultato positivo al Covid. Nell’ambito dei controlli di routine a cui si sottopone è stato riscontrato, questo pomeriggio, il tampone positivo. Il governatore lombardo non ha sintomi, sta bene ed è isolato nella sua abitazione da dove continuerà a lavorare.

È stata rintracciata dai carabinieri in provincia di Varese la quattordicenne scomparsa nei giorni scorsi da Teramo. I genitori si erano anche rivolti alla trasmissione Chi l’ha visto. La ragazza sta bene ed è stata riconosciuta dai carabinieri

Nuovo sponsor varesino per la Eolo-Kometa di squadre ciclismo professionistico che sabato 5 marzo disputerà la “Strade Bianche” di Siena, è sempre. Nei prossimi giorni infatti il team con base a Besozzo annuncerà un nuovo accordo con il Chiaravalli Group di Cavaria con Premezzo. Si tratta di n’azienda fondata negli anni Cinquanta, attiva principalmente nel comparto meccanico e conta oltre 250 dipendenti e una decina di sedi commerciali in Europa.

