Per Progetto Concittadino dodici rappresentanti nei Consigli di quartiere di Varese

Sono dodici i rappresentanti di Progetto Concittadino nei Consigli di quartiere da poco insediati a Varese.

L’occasione per presentarli alla stampa è avvenuta ieri mattina nel cortile della Coopuf, prima dell’assemblea che ha rinnovato il direttivo dell’associazione politica.

Nel consiglio di quartiere numero 1 ha confermato disponibilità Daniela Penazzi, residente a Bregazzana, già presente nel consiglio precedente.

Anche nel 2 c’è la conferma di Davide Castelli, residente a Masnago. Con l’aggiunta di Carla Maria Broggini come supplente nello stesso consiglio.

Nel 4 ci sarà Giovanna Bianchi, di Bosto.

Nel consiglio del centro, il 5, sarà Marina Micheli a rappresentare Progetto Concittadino.

Doppia partecipazione confermata nel consiglio 6 grazie a Cinzia Iommazzo di Valle Olona e Nicoletta Ballerio di San Fermo.

Al consiglio 7 continuerà Sabrina Cosma, di Belforte.

Nell’8 toccherà ad Andrea Mentasti, di Biumo superiore, nel 9 a Ettore Schioppa, di Montello, e Teresita Freddi come supplente.

Infine Maria Teresa Miccoli, cittadina delle Bustecche, sarà rappresentante nel consiglio 10.

«La presenza di dodici persone di Progetto Concittadino è una conferma della nostra identità – ha dichiarato Enzo Laforgia, assessore comunale alla cultura -. Non siamo una lista civica neutra, ma un movimento politico territoriale con un’idea definita di città e di società. Ecco perché non abbiamo fatto fatica a coinvolgere cittadine e cittadini che hanno passione e cura per il proprio luogo di vita».

«Crediamo nella partecipazione e come sempre lo dimostriamo nei fatti – hanno aggiunto i consiglieri comunali Dino De Simone e Maria Grazia D’Amico -. Lavoreremo insieme ai consiglieri di quartiere perché il loro ruolo sarà fondamentale per dare attuazione concreta alle proposte fatte in campagna elettorale, a partire dal bilancio partecipato».

Nella mattinata Progetto Concittadino ha anche rinnovato le proprie cariche interne eleggendo Eva Pugina, Giovanna Bianchi, Tita Freddi, Lorenzo Fronte, Giacomo Mastrorosa, Mauro Sarzi Amadè nel direttivo, Davide Castelli come tesoriere e Dino De Simone nuovo presidente.

Sito: https:/progettoconcittadino. it/

Per informazioni: progettoconcittadino.comunica@ gmail.com