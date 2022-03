Qualche fiocco di neve a Varese e nell’Alto Varesotto

(Foto di Marino Foina) Qualche timido fiocco di neve è caduto questa mattina nell’Alto Varesotto e in alcune zone di Varese.

Le previsioni per oggi del Centro Geofisico Prealpino mostrano come l’ingresso di aria da est sulla Pianura Padana abbia portato nella notte nuvolosità stratificata che andrà gradualmente dissolvendosi in giornata.

Condizioni di stabilità persisteranno per i prossimi giorni grazie al rinforzo di un promontorio anticiclonico esteso dal Mediterraneo fino alla Scandinavia. Le nubi irregolari, più compatte a ridosso dei rilievi, della mattinata lasceranno spazio via via a schiarite soleggiate fino ad avere cieli ovunque sereni o poco nuvolosi nel pomeriggio e sera.