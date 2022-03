Quarto appuntamento a Tradate con il ciclo di incontri della comunità pastorale. Ospite Raul Caruso

Il quarto incontro del ciclo per il dialogo nella città intitolato “Chiesa e società alla prova del Covid 19 – Come ci sta cambiando la pandemia” avrà come relatore il professor Raul Caruso – professore ordinario di Politica Economica dell’Università Cattolica di Milano – che mercoledì 23 marzo affronterà la sfida di spiegare un’economia in cui tutti possano vivere.

«La situazione internazionale preoccupa ciascuno di noi – afferma Don Gianni Cazzaniga – . Tra gli insegnamenti di Raul Caruso c’è anche l’Economia della Pace, alla Cattolica di Milano. Come cambierà l’economia dopo il conflitto Russo-Ucraino? Una pace è possibile? Ci salverà la globalizzazione? Quanto pesa l’industria delle armi nei conflitti? Sta per nascere l’ “Economia di Francesco”? Sono solo alcune delle domande che porremo al docente».

Con il patrocinio del Comune di Tradate, gli incontri si svolgeranno in presenza presso la Sala Grande di Villa Truffini, in Tradate, alle ore 21, trasmessi contemporaneamente in streaming sulla pagina Facebook della Comunità pastorale del Santo Crocifisso. Segue il Programma.

MERCOLEDÌ 23 MARZO 2022

Un’economia in cui tutti possano vivere

MERCOLEDÌ 06 APRILE 2022

vivere la comunità: se mi serve e se mi piace

MERCOLEDÌ 11 MAGGIO 2022

La fede incrocia ancora la vita?