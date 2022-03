I quattro baby-rapinatori di Gallarate non potranno frequentare il centro città

“Espulsi” da Gallarate per un anno: è il provvedimento della Questura per quattro ragazzi accusati di rapina e lesioni nell’estate 2021. Una mossa decisa dal questore dopo che i ragazzi erano fuggiti dalla comunità minori a cui erano affidati.

I quattro minorenni erano stati arrestati dai Carabinieri della Compagnia di Gallarate il 3 dicembre 2021, indagati per i reati di rapina e lesioni personali aggravate compiuti nel mese di agosto 2021. Alcuni di loro erano già stati coinvolti nella maxirissa del gennaio 2021 e quindi già in una posizione particolare. A questo “curriculum” si è poi aggiunta la fuga di alcuni dei quattro dalle comunità minori in cui erano stati inseriti (la comunità è usata come strumento cautelare, alternativo al carcere).

Ora il Questore di Varese, su specifica richiesta dei carabinieri della Compagnia di Gallarate, ha emesso nei loro confronti la misura di prevenzione del D.Ac.Ur. (Divieto di Accesso alle Aree Urbane ed agli esercizi pubblici, il cosiddetto “Daspo Willy”, misura istituita con legge a seguito della mortale aggressione, avvenuta il 6 settembre 2020, del giovane Willy Monteiro Duarte di Colleferro, intervenuto nel tentativo di difendere un amico da un pestaggio)

In base alla misura di prevenzione ai quattro vietato di accedere o stazionare nelle immediate vicinanze di tutti gli esercizi pubblici situati nel centro della città di Gallarate.

Nelle prime ore di questa mattina, venerdì 4 marzo, il provvedimento è stato notificato dai Carabinieri di Gallarate ai minori interessati, attualmente collocati in comunità, ed ai loro genitori. La misura avrà efficacia di un anno a partire da quando i giovani torneranno nuovamente in libertà.