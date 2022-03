Quattro film speciali al martedì sera alle Arti, si parte con Gigi Proietti

Parte martedì 8 marzo la serie di quattro film evento di Nexo Digital, al Cinema delle Arti di Gallarate. Si inizia con il film di Edoardo Leo Luigi Proietti detto Gigi.

Il racconto dell’ultimo grande istrione dello spettacolo italiano. La sua vita, la sua storia, il segreto della sua indimenticabile comicità con le testimonianze preziose e dettagliate di alcune delle persone che più lo hanno avuto vicino: Renzo Arbore, Lello Arzilli, Paola Cortellesi, Fiorello, Alessandro Fioroni, Alessandro Gassmann, Marco Giallini, Loretta Goggi, Tommaso Le Pera, Nicola Piovani, Anna Maria Proietti, Carlotta Proietti, Susanna Proietti, Mario Vicari.

Biglietto intero € 7, ridotto € 5.

Per i prossimi tre appuntamenti LA GRANDE ARTE AL CINEMA di Nexo Digital propone tre nuovi titoli che hanno come filo conduttore le leggende che da sempre circondano i grandi artisti e i capolavori dell’arte. Con le loro vite bizzarre, trasgressive e imprevedibili, con i destini avventurosi dei quadri legati al loro nome, seppure di incerta attribuzione. Spesso le vite dei protagonisti della storia dell’arte sfociano nella leggenda, la stessa in cui si racchiude e cristallizza “il mistero di quella particolarissima forma di magia che è la creazione d’immagini”.

Martedì 22 marzo LEONARDO. IL CAPOLAVORO PERDUTO di Andreas Koefoed, che racconta la storia del Salvator Mundi, il dipinto più costoso mai venduto (450 milioni di dollari la sua quotazione) ritenuto un capolavoro perduto di Leonardo da Vinci.

Martedì 10 maggio ci spostiamo nell’Egitto dei Faraoni con TUTANKHAMON. L’ULTIMA MOSTRA di Ernesto Pagano. In occasione del centesimo anniversario dal ritrovamento della tomba di Tutankhamon, il documentario ripercorre questa grande scoperta grazie alla mostra internazionale Golden Boy del fotografo Sandro Vanini, che mostra il tesoro della camera funeraria, visibile oggi solo a Il Cairo.

Quello di Tutankhamon è un nome entrato nell’immaginario collettivo mondiale: per tutti racchiude quanto di più imponente e misterioso possano evocare l’Antico Egitto, le sue piramidi, la leggenda della maledizione del faraone.

Martedì 7 giugno IL MIO REMBRANDT di Oeke Hoogendijk: è un epico thriller d’arte che ci permette di entrare all’interno del mondo super esclusivo dei collezionisti delle opere del Grande Maestro.

Ambientato nel mondo degli Antichi Maestri con un mosaico di storie avvincenti in cui la passione sfrenata per i dipinti di Rembrandt porta a sviluppi drammatici e colpi di scena inattesi.

Per questi tre documentari: biglietto intero € 10 e ridotto € 8.