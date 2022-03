Quattro furgoni di aiuti per l’Ucraina grazie alla raccolta della Pro Loco di Ranco

Decine di scatole e sacchi contenenti generi di prima necessità hanno riempito in pochissimi giorni la sala consiliare del comune. Una grande risposta di solidarietà quella dei cittadini di Ranco e dei paesi dei dintorni alla richiesta di raccogliere beni per fronteggiare l’emergenza per la popolazione dell’Ucraina.

La Pro Loco che ha coordinato l’iniziativa con l’amministrazione, ha condiviso un messaggio pubblico postato su Facebook dall’associazione “I Bambini dell’Est”, ringraziando tutte le persone che hanno contribuito:

“Un grande “grazie” ai volontari della Pro Loco Ranco e del Comune di Ranco che hanno accolto l’appello dell’Associazione Ebano per una raccolta di generi alimentari, alimenti per bambini, pannolini vestiti e coperte per i profughi ucraini che arrivano a Siret in Romania. Nel giro di poche ore questa (foto in alto, ndr) é stata la risposta della comunità di Ranco e dei paesi vicini. Ieri i volontari hanno consegnato e scaricato quattro furgoni con l’aiuto di alcuni dei ragazzi del progetto I Bambini dell’Est”.