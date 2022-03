Quattro podisti di Busto Arsizio alla conquista della Maratona di Roma

Anche Busto parteciperà alla Maratona di Roma del prossimo 27 marzo: a rappresentare la città sarà una squadra composta da quattro atleti, tesserati di quattro società podistiche cittadine, che correranno a staffetta per completare il percorso di 42,195 km.

Si tratta di Cristina Guzzi Atletica San Marco US Acli) – 1° frazionista; Andrea Antonacci (Pro Patria A.R.C. Busto Arsizio) – 2° frazionista; Stefano Villa (Bumbasina Run) – 3° frazionista; Salvatore Rastro (Free Runners Team) – 4° frazionista.

L’Assessorato allo Sport ha aderito all’iniziativa su proposta di ANCI che, insieme a Fondazione Sport City, in virtù del protocollo d’intesa per la promozione dell’attività sportiva e motoria tra i cittadini, ha offerto la possibilità ai Comuni Italiani di prendere parte alla Run Rome The Marathon attraverso la partecipazione di un amministratore locale, con copertura di tutto il percorso, o di una staffetta costituita da 4 atleti. Saranno premiati il primo amministratore e i primi tre comuni classificati per la staffetta.

«Sono felice di essere riuscito a favorire questa collaborazione tra le società della città che ogni giorno si allenano sulla pista di atletica di Sacconago e che spesso si sfidano con spirito competitivo: a Roma invece le quattro società correranno insieme verso un unico obiettivo, quello di vincere e di portare in alto il nome della città di Busto – ha affermato l’assessore allo Sport Maurizio Artusa -. Ringrazio le società, gli atleti e l’ASSB, che rappresenta in maniera osmotica l’assessorato allo Sport e che supporta questa iniziativa con passione e competenza».

La partecipazione alla Maratona di Roma potrebbe anche non essere l’unica iniziativa realizzata in collaborazione dalle società podistiche con il sostegno dell’Amministrazione comunale e dell’ASSB: le idee, come emerso durante la presentazione dell’iniziativa, non mancano e presto potrebbero concretizzarsi per la gioia dei runner bustocchi e del territorio.

«Busto è attenta al podismo e sarà mio compito dare luce anche agli sport minori e a quelli che coinvolgono i disabili e gli anziani» – ha concluso Artusa, che ha anche fatto notare che nella grafica della maglietta che la squadra indosserà a Roma non manca un invito alla pace.