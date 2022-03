Quattro ragazzi riportano la stand up comedy a Varese con “Guerrilla Comedy”

Niente scenografia, un microfono in mano e un pubblico da intrattenere: questa è la stand up comedy, comicità senza la quarta parete, dove ci si esibisce “in piedi” davanti a un pubblico, rivolgendoglisi direttamente. Quello della Stand Up è un fenomeno che sta rapidamente prendendo piede in Italia soprattutto in questi ultimi anni e che sta sempre di più modificando il panorama della comicità e il gusto del pubblico nel nostro Paese.

“Guerrilla Comedy” nasce da un’idea di Lorenzo Deiana, Marco Mazzitelli, Giorgio Lodi e Davide Gandini, quattro ragazzi varesini che, dopo il profondo stallo che il Covid ha portato alla nostra città, hanno deciso che era il momento giusto per portare a Varese una realtà come quella della stand up comedy.

“Abbiamo deciso di organizzare la prima serata all’associazione Lancillotto di Varese, riscontrando un feedback positivo fin da subito – raccontano – Lì alcuni di noi hanno scoperto di saper far ridere, e anche parecchio. Dall’ inizio di quest’anno abbiamo così cominciato a correre in due direzioni parallele: da un lato abbiamo continuato ad esibirci nei molti open-mic organizzati a Milano, dandoci l’opportunità di conoscere comici emergenti e professionisti da tutta Italia, mentre dall’altro abbiamo bussato alle porte di svariati locali di ‘casa nostra’, ricevendo soprattutto porte in faccia, almeno inizialmente. Dopo diversi tentativi alcuni locali hanno creduto in noi, dandoci modo di esibirci, di migliorare di volta in volta, fino ad arrivare ad oggi, dove le persone chiedono di noi, di esibirsi ai nostri open mic e nuovi locali si mostrano interessati a questa tipologia di eventi”.

La reazione che sta avendo Varese è molto positiva. A riempire le sale dei locali non vi sono solo giovani, ma anche i più grandi, incuriositi dalla nuova comicità che questi ragazzi stanno portando in città.

Il prossimo evento in programma è venerdì 1 aprile dalle ore 21 al Lancillotto (Via Brennero 64, Varese): “Sarà la serata più importante organizzata fino ad ora a Varese, sia perché avrà come palco lo stesso dove cominciò tutto – concludono – sia perché per questa occasione si esibiranno stand up comedian provenienti da Milano, tra cui Simone Luzi, Andrea Nani, Luca Marzi e Silvio Perfetti (da Bologna), oltre ovviamente ai nostri – Giorgio Lodi, Lorenzo Deiana e Marco Mazzitelli – di Varese”.

Seguiranno altre serate al Circo Oz (Varese), Prins Willem Pub (Barasso) e altro ancora.