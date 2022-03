Quattro uova per Giò e Giulia, i falchi pellegrini del Pirellone

“Quest’anno la coppia di Falchi Pellegrini più famosi della Lombardia ha deciso di allargare ulteriormente la famiglia: per la prima volta dal primo avvistamento, infatti, Giulia ha deposto ben quattro uova!”.

L’annuncio sulle pagine social di Regione Lombardia che da anni ha installato sul tetto del suo palazzo due webcam, per seguire una coppia di falchi pellegrini “urbani” che ogni anno, tra la fine di febbraio e l’inizio di marzo torna in cima al Grattacielo Pirelli, sede del Consiglio Regionale, per la riproduzione.

Giò&Giulia si possono vedere in diretta a questo link.