“Se vogliamo che il mondo cambi, deve cambiare anzitutto il nostro cuore”.

Questo invito di Papa Francesco, rivolto al mondo nell’atto di consacrazione della Russia e dell’Ucraina dello scorso 25 marzo 2022, dice la ragione per la quale nasce l’evento in oggetto.

Alle h. 21.00 di martedì 5 aprile 2022, presso la Sala Tramogge dei Molini Marzoli, a Busto Arsizio, il Liceo Scientifico Blaise Pascal – Cooperativa Nicolò Rezzara organizza l’incontro “Raccontare il vero. Politica, storia e giornalismo durante la guerra russo-ucraina”.

Parteciperanno in presenza il giornalista Toni Capuozzo, già corrispondente di guerra di varie testate giornalistiche e tv ed oggi commentatore di politica internazionale, e, in remoto, Donato di Gilio, Ceo di Core ltd e presidente di Avsi Polonia, ONG che si occupa, tra l’altro, proprio dell’accoglienza dei profughi ucraini in Polonia.

L’incontro nasce dalle attività svolte presso la scuola per conoscere il conflitto russo-ucraino e dalle domande degli alunni in merito a tale tema.

«Per questo – spiega il dirigente scolastico Gianni Bianchi – abbiamo voluto incontrare dei testimoni, che ci aiutino a capire e a maturare un giudizio reale e una possibilità di costruzione di bene anche in circostanze così drammatiche». Durante la serata verranno presentate le attività di Avsi in riferimento alla crisi umanitaria in corso.

L’evento, organizzato in collaborazione con l’associazione Genitori per la Libertà di Educazione, gode del supporto dell’azienda Sabicom di Legnano e del patrocinio dell’Amministrazione Comunale. Oltre ad interventi di rappresentanti delle istituzioni locali, durante la serata è previsto anche il contributo dell’Europarlamentare On. Isabella Tovaglieri in videocollegamento dall’estero. È consigliata pre-registrazione all’evento al link www.rezzarascuole.com/eventi.

Questo incontro inaugura un piccolo ciclo di proposte culturali, dal titolo Il sabato del villaggio, che il Liceo Pascal intende offrire alla città di Busto Arsizio.