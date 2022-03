I ragazzi di Casciago ospiti del consiglio comunale: tante idee e progetti per migliorare il paese

Una serata particolare, ricca di proposte e suggerimenti, per i consiglieri comunali di Casciago. A fare da pungolo sono stati gli studenti del consiglio comunale dei ragazzi, guidati dalla sindaca Emma De Girardi e dal suo vice Gabriele Tesser.

Dopo aver ricevuto la fascia tricolore dalla mani del sindaco dei “grandi” Mirko Reto, la giovane prima cittadina e i suoi colleghi hanno presentato le proposte e i progetti dei più giovani.

Tra gli spunti principali la pulizia del territorio, con un intervento da parte degli studenti già messo in pratica nel giardino di Villa Valerio da estendere a tutta Casciago, ma anche l’adeguamento del wifi a scuola per garantire una connessione adeguata per usare gli strumenti a disposizione (dalla Lim alle lezioni a distanza), la sistemazione del citofono che non funziona, la promozione della mobilità sostenibile per l’ingresso e l’uscita da scuola, l’aggiustamento delle vie d’accesso a Villa Valerio da via Sant’Agostino e da via Grizia fino alla richiesta di ripristinare l’acqua calda nei bagni degli alunni.

Tante richieste che il Comune ha recepito, anche grazie ai cartelloni predisposti dai ragazzi: «Qualcosa è già in via definizione, come la sistemazione degli accessi e la pulizia, su altre interverremo: la rete wifi verrà ampliata, l’acqua calda arriverà entro Pasqua. Ci sono ottime idee – ha detto il sindaco Reto, che insieme a maggioranza e opposizione ha apprezzato l’impegno e le proposte dei ragazzi -, faccio una promessa: inviteremo ogni sei mesi i giovani consiglieri comunali per ascoltarli e valutare le loro idee. Tra queste apprezzo quella della mobilità sostenibile, tra queste quella del Pedibus, che è un problema dei genitori più che dei ragazzi: abbiamo provato a chiudere la strada, ma ci sono state lamentele e non è semplice intervenire accontentando tutti. Ci lavoreremo, serve fare educazione civica e partendo dai più piccoli credo sarà più semplice. Anche la pulizia del territorio è un’ottima idea, ci penseremo e procederemo sicuramente insieme ai ragazzi, che sono un importante occhio vigile e di partecipazione, fondamentale per migliorare il paese».

Ultimo spunto, al quale i ragazzi tengono molto, è quello relativo alle fioriere e ad un orto: «Le fioriere sono abbandonate – hanno spiegato i ragazzi -, ci piacerebbe fossero messi dei fiori per abbellire la nostra scuola e renderla più vivibile e sostenibile. E poi l’orto: averne uno negli spazi della scuola sarebbe bello, per imparare a coltivare, arrivando ad una nostra produzione grazie al lavoro di studenti e insegnanti». Un progetto che è piaciuto a tutti, non vediamo l’ora di assaggiare i prodotti della terra di Villa Valerio.