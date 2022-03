I ragazzi delle medie di Luino a scuola di “legalità” con il Capitano Volpini

Giovedì 10 marzo, presso la Scuola Secondaria di primo grado “B.Luini”, si è tenuto un interessante incontro sul tema della legalità. Presenti per raccontare e spiegare agli studenti nelle sue declinazioni il concetto di “legalità”, i Comandanti dei Carabinieri delle stazioni di Luino e di Maccagno.

Dopo una breve introduzione da parte della dirigente scolastica Chiara Grazia Galazzetti ha preso la parola il Capitano Alessandro Volpini che, davanti ad un nutrito numero di giovani, alcuni presenti in Aula Magna, altri collegati online dalle loro classi, ha in primis chiarito il rapporto libertà-legge e il ruolo delle forze dell’ordine per poi soffermarsi su aspetti più specifici come la cessione e l’uso di droghe e il concetto di legittima difesa.

L’incontro, durato un paio d’ore, è risultato interessante. Questo grazie anche ai diversi aneddoti ed esempi tratti dalla vita personale e professionale degli interlocutori nonché dalle numerose domande dei ragazzi, che hanno mostrato di possedere già alcune informazioni in merito, sebbene non sempre corrette e complete.