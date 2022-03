I ragazzi di Friday for future in corteo a Varese con il futuro del mondo in una bara

Erano poco meno di 200 alla partenza da piazza della Repubblica i ragazzi di Friday for future che hanno manifestato questa sera a Varese. Con loro i ragazzi della Rete studenti medie e Legambiente.

Galleria fotografica Giovani e cartelli colorati nel corteo di Fridays for Future a Varese 4 di 29

Il loro è stato un vero e proprio corteo, ricco di colori e manifesti, ma aperto da una bara costruita dai ragazzi che rappresenta la morte del futuro e del mondo.

Il corteo si è snodato da piazza Repubblica lungo via Avegno, corso Moro e corso Matteotti fino a piazza Carducci per poi tornare indietro fino a piazza Podestà.

Una moltitudine di cartelli colorati e volti sorridenti di ragazzi determinati far sentire la propria voce per continuare a chiedere giustizia ambientale. Durante il corteo non sono mancati slogan e l’invito ai tanti che li guardavano dai balconi a scendere per unirsi a loro.