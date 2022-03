Regina delle Prealpi, l’atletica leggera a Varese in un ebook

“Regina delle Prealpi, l’atletica leggera a Varese” è il nuovo libro di Carlo Zanzi.«Ho scelto di pubblicare un e-book, più correttamente un blog-book – spiega Zanzi – perché mi permette di utilizzare sia le foto che i video. Ho in mente un libro in divenire. Grazie anche ai suggerimenti dei lettori, saranno possibili correzioni e approfondimenti, aggiunta di capitoli e quant’altro».

Il libro è diviso in 25 capitoli. Zanzi ha limitato la ricerca alla storia delle società di atletica di Varese città e immediate vicinanze, cioè Gavirate, Tradate, Malnate, Arcisate. Le gloriose Gallaratese e Pro Patria Busto Arsizio vengono descritte nella prima parte, facendo riferimento solo alla prima metà del Novecento. Una storia che ha visto grandi protagonisti in diverse specialità: dal maratoneta Airoldi al fondista Speroni, dal pesista Groppelli al mezzofondista Gervasini, solo per citarne alcuni, passando per autentici monumenti dello sport come il medico Enrico Arcelli, che ha rivoluzionato la preparazione atletica in diverse discipline.

Un capitolo è dedicato alle donne che hanno reso grande l’atletica a Varese: dalla prima tesserata donna, Luisa Magnaghi a Katia Pasquinelli, Antonella Avigni, Elena Milan, Emanuela Baggiolini, Daniela Cionfrini. Un lungo elenco che comprende anche le giovani leve. Un work in progress che Carlo Zanzi, a sua volta grande sportivo e per una vita insegnante di educazione fisica alla scuola media Vidoletti, arricchirà nel tempo.

L’e-book verrà presentato venerdì 25 marzo alle ore 21, al Salone Estense di Varese. Durante la serata, i presenti riceveranno la pass per accedere gratuitamente e poter leggere il volume. È previsto anche uno spazio musicale con il cantautore Saul, Guido Zanzi e Marco Caccianiga.