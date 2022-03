Regione stila l’elenco degli interventi per nuove scuole, palestre e mense da inviare al Ministero

Nuove scuole, mense o palestre. Regione Lombardia ha stilato un programma di interventi edilizi per migliorare il patrimonio edilizio scolastico. Due le linee di intervento previste: la ‘Manifestazione di interesse per la raccolta dei fabbisogni relativi al patrimonio di edilizia scolastica degli enti locali in Lombardia’ e il bando regionale ‘Spazio alla scuola’.

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PNRR EDILIZIA SCOLASTICA – La Manifestazione di interesse si è aperta il 30 dicembre 2021 e si è chiusa il 18 gennaio 2022, consentendo a Comuni, Città Metropolitana e Province lombarde di mettere in evidenza le loro progettualità collegate alle 5 tipologie di intervento previste dai bandi PNRR del Ministero dell’Istruzione. Regione ha valutato i progetti approvando una graduatoria degli interventi che completa la programmazione regionale di edilizia scolastica.

Sulle 5 linee di intervento della manifestazione di Interesse di Regione Lombardia, sono pervenuti in totale dagli Enti Locali 1344 progetti, per un valore complessivo di oltre 3,2 miliardi di euro. Regione Lombardia ha definito le graduatorie dei progetti ammessi in tempo utile per la partecipazione degli enti locali agli avvisi del ministero.

In particolare, sono 674 progetti i progetti ammessi da Regione Lombardia sulle prime 4 tipologie di intervento, che hanno potuto partecipare ai rispettivi Bandi PNRR del Ministero dell’Istruzione e vedersi riconosciuto il punteggio aggiuntivo di 10 punti nella valutazione finale delle candidature effettuata dal Ministero dell’Istruzione.

Per la quinta tipologia di interventi (messa in sicurezza e riqualificazione delle scuole), ai competenti uffici del Ministero dell’Istruzione Regione Lombardia ha trasmesso la graduatoria dei 513 progetti.

Nel dettaglio vediamo i progetti ammessi della Provincia di Varese divisi per tipologia di intervento:

Saronno Realizzazione della nuova scuola primaria G. Rodari importo 8.550.840,60 €

Varese Costruzione della nuova scuola Primaria Galilei mediante sostituzione edilizia in situ importo 5.227.200,00 €

Castronno nuova costruzione scuola primaria mediante sostituzione edilizia importo 6.000.000,00 €

Somma Lombardo demolizione e ricostruzione in situ per formazione nuova scuola Rodari importo 6.789.713,60 €

Tradate Interventi di messa in sicurezza e superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche c/o Asilo Nido Santina Bianchi Via Oslavia 19 importo 246.000,00 €

Laveno Mombello Demolizione e ricostruzione asilo nido comunale di Via Fermi importo 1.450.000,00 €

Varese Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza dell’asilo Nido “Le Costellazioni” – Giubiano, importo 980.000,00 €

Cuasso al Monte Riconversione edificio esistente a Cavagnano in via Scampini importo 417.000,00 €

Arsago Seprio ampliamento scuola per l’infanzia importo 1.730.000,00 €

Somma Lombardo Intervento di riqualificazione funzionale e adeguamento normativo scuola dell’infanzia Secondo Mona importo 950.000,00 €

Somma Lombardo Formazione nuova mensa, efficientamento energetico e adeguamento sismico scuola Buratti importo 800.000,00 €

Viggiù ampliamento scuola primaria Felice Argenti per accorpamento con scuola infanzia Gerolamo Gattoni importo 1.541.123,20 €

Vergiate scuola dell’infanzia Sesona importo 435.200,00 €

Vergiate asilo nido di via Stoppani importo 2.201.500,00 €

Vergiate scuola infanzia Corgeno importo 1.394.000,00 €

Cassano Magnago Nuovo Polo Scolastico Integrato scuola dell’infanzia / nido importo 4.225.000,00 €

Jerago con Orago Realizzazione campo polivalente e rifacimento pavimentazione pista di atletica e salto in lungo importo 238.200,00 €

Saronno Realizzazione Nuova palestra Scuola Primaria Rodari importo 1.884.608,85 €

Castronno interventi di riqualificazione architettonica e funzionale palestra scolastica esistente importo 875.800,00 €

Tradate Realizzazione di nuova palestra presso la scuola secondaria di primo Grado di Via Trento Trieste a Tradate importo 1.399.715,76 €

Arsago Seprio nuova palestra ad uso scolastico importo 2.120.000,00 €

Varese riqualificazione architettonica e funzionale della palestra scolastica “Locatelli” in Varese importo 613.000,00

Varese riqualificazione architettonica e funzionale della palestra scolastica “Sacco” in Varese importo 471.000,00 €

Cislago costruzione nuova palestra scuola secondaria “Aldo Moro” importo 2.300.000,00 €

Laveno Mombello Intervento di adeguamento sismico all’edificio scolastico G.B. Monteggia (scuola secondaria di I grado) con demolizione e ricostruzione di nuova palestra polifunzionale. Lotto 2 . Riqualificazione spogliatoi. importo 840.000,00 €

Luvinate Realizzazione di nuova palestra presso la scuola primaria C. Pedotti importo 983.481,20 €

Varese riqualificazione architettonica e funzionale della palestra scolastica “Vidoletti” in Varese importo 916.000,00 €

Cuveglio interventi di riqualificazione palestra scuola primaria importo 90.000,00 €

Provincia Varese Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza Licei di Gallarate importo 983.481,20 € 616.470,00 €

Provincia di Varese Realizzazione nuova palestra liceo Frattini Varese importo 2.000.000,00 €

Provincia di Varese Riqualificazione funzionale Isis Stein di Gavirate importo 643.400,00 €

Provincia Varese Riqualificazione funzionale campi gioco esterni Is Geymonat di Tradate importo 254.000,00 €

Fagnano Olona realizzazione palestra scolastica in via Venegoni importo 875.000,00 €

Comerio realizzazione di nuova palestra ad uso scolastico importo 1.500.000,00 €

Busto Arsizio Riqualificazione delle palestre a uso scolastico presso l’Istituto comprensivo “Bossi” importo 1.106.000,00 €

Castronno realizzazione nuova mensa plesso scolastico importo 940.000,00 €

Arsago Seprio ampliamento mensa ad uso scolastico importo 430.000,00 €

Varese Ampliamento dell’edificio scolastico comunale sede delle scuola Primaria “San Giovanni Bosco” per la realizzazione di uno spazio destinato a mensa a servizio della scuola importo 437.000,00 €

Somma Lombardo Formazione nuova mensa scuola primaria Milite Ignoto importo 750.000,00 €

Malnate Ristrutturazioni spazi da destinare ad ampliamento del refettorio scolastico della scuola primaria B.Bai di Gurone importo 130.000,00 €

Lavena Ponte Tresa ampliamento per realizzazione nuova mensa scuola primaria “A. Manzoni” importo 650.000,00 €

Cavaria con Premezzo Ampliamento sala mensa presso istituto comprensivo E. Fermi di Cavaria con Premezzo – scuola primaria E. Toti importo 241.000,00 €

Grantola progetto per la ristrutturazione/riqualificazione del fabbricato ospitante la scuola elementare G. Rodari – ampliamento nuova mensa. Importo 450.000,00

Regione Lombardia ha trasmesso la graduatoria dei 513 progetti, suddivisa tra interventi dei Comuni e delle Province, che saranno selezionati e finanziati dallo stesso Ministero dell’Istruzione con le risorse assegnate alla Lombardia, pari a euro 68.839.045, di cui il 30% (20.651.713,50) riservato agli interventi presentati dalle Province. In base alla graduatoria stilata da Regione rientrerebbero i seguenti lavori

Cislago lavori di adeguamento sismico scuola “A. Moro” Edificio a tre piani – Lotto 1/A (Creazione e rinforzo setti) Progetto esecutivo 579.122,26 €

Vengono Superiore Miglioramento sismico edifici scolastici Progetto esecutivo 1.135.016,79 €

Vergiate scuola primaria “Medaglie d’Oro” Progetto esecutivo 1.139.000,00 €

Superano il valore dei finanziamenti ma sono stati inseriti nell’elenco gli altri interventi:

Messa in sicurezza e riqualificazione Provincia

Provincia Varese Adeguamento sismico e riqualificazione energetica ITC Zappa Saronno Progetto di fattibilità tecnico economica 8.520.080,00 €

Provincia Varese Adeguamento sismico e riqualificazione energetica Itet Daverio Casula Varese Stato progettualità Nessuno 19.996.880,00 €

Provincia Varese Adeguamento sismico e riqualificazione energetica Ipsia Parma Saronno Stato progettualità Nessuno 14.102.255,00 €

Provincia Varese Adeguamento sismico e riqualificazione energetica Itis Riva Saronno Stato progettualità Nessuno 18.817.320,00 €

Provincia Varese Adeguamento sismico Isis Dalla Chiesa Sesto Calende Stato progettualità Nessuno 7.700.000,00 €

Messa in sicurezza e riqualificazione dei Comuni

Cislago Lavori di adeguamento sismico scuola primaria “G. Mazzini” Lotto 1 Corpo A Progetto definitivo 350.000,00

Besozzo lavori di adeguamento e messa in sicurezza scuola primaria G. Pascoli, via Cavour N. 6 Progetto di fattibilità tecnico economica 440.000,00 €

Somma Lombardo Intervento di efficientamento energetico e adeguamento sismico scuola dell’infanzia Maddalena Progetto di fattibilità tecnico economica 500.000,00 € 204.448.802,15 €

Somma Lombardo Efficientamento energetico ed adeguamento sismico scuola Macchi Progetto di fattibilità tecnico economica 3.964.500,00 €

Cadegliano Viconago lavori di messa insicurezza finalizzati all’adeguamento sismico/strutturale e all’efficientamentoenergetico della scuola primaria F. Caretti in Cadegliano Viconago Progetto di fattibilità tecnico economica 650.000,00