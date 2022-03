Rete di solidarietà fra lavoratori e community del gruppo Acsm Agam

Oltre a quella promossa dalla società di vendita, il gruppo Acsm Agam mette in atto un’altra iniziativa solidale a sostegno delle persone in fuga dai territori coinvolti nel conflitto in Ucraina.

Acsm Agam ha infatti avviato una raccolta fondi aperta a tutte le persone del Gruppo. Ogni dipendente potrà liberamente donare il corrispettivo economico di una o più ore del proprio lavoro e l’azienda raddoppierà l’importo e provvederà a destinarlo a favore della Croce Rossa Italiana, per le attività poste in essere dall’Associazione a supporto delle popolazioni colpite dalla crisi in Ucraina.

L’iniziativa si affianca a quella già avviata dalla società di vendita che ha proposto un gesto all’insegna della sostenibilità e della solidarietà alle circa 300 mila famiglie e imprese clienti.