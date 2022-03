Il rettore Visconti a Londra per incontrare la comunità degli studenti Liuc

Venerdì sera Federico Visconti, rettore della Liuc, e la professoressa Anna Gervasoni saranno a Londra per incontrare, per la prima volta nella storia dell’ateneo, la comunità degli studenti che vivono e lavorano nella City, una comunità che conta oltre cento persone. «È una presenza – ha commentato Visconti – che dice molto sulla possibilità dei nostri giovani di andare a lavorare all’estero con soddisfazione. Resta il fatto che il nostro Paese ha bisogno di farli tornare, almeno in parte, o di attrarre qualcun altro».