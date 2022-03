Riapre il centro didattico scientifico del parco Pineta a Tradate

Domenica 20 marzo, dalle 14.30 alle 18, riapre il Centro didattico scientifico sarà pronto a tornare ad accogliere i visitatori del parco Pineta con l’inaugurazione della nuova stagione. Come ormai da tradizione l’iniziativa è gestita e realizzata in collaborazione con il Parco Pineta di Appiano Gentile e Tradate, AstroNatura cooperativa sociale e osservatorio astronomico di Tradate.

Ad attendere i visitatori ci saranno il Sentiero natura con le sue aree di interesse come lo stagno e il prato delle farfalle e numerosi cartelli didattici dotati di Qr-Code che permetteranno di accedere a tracce audio e approfondimenti. L’osservatorio astronomico con approfondimenti scientifici e una postazione di osservazione diretta del sole, all’aperto, con nuovi strumenti.

Galleria fotografica Parco Pineta - Guardie ecologiche volontarie 4 di 14

Il Sentiero della magia del bosco con i suoi gnomi, guardiani e spiritelli e, per l’occasione, l’autore delle opere che qui hanno trovato casa Giancarlo Volontè. Il LibroGame Live “La Selva del Fato”, un’avventura interattiva attraverso i QrCode distribuiti nell’area. Non mancheranno la striscia sensoriale a piedi nudi, il campo sperimentale di Orienteering, il sentiero F.A.T.A., il Percorso del Sistema Solare e la possibilità di giocare, sempre smartphone alla mano, ad Etersia Quest, l’App gioco realizzata per il Parco Pineta.

La partecipazione è gratuita ma con obbligo di prenotazione al link

www.eventbrite.it/e/biglietti-riapre-il-centro-didattico-scientifico-osservatorio-astronomico-291291279057

Obbligatoria la presentazione del Green Pass per tutti gli over12.