Riapre mercoledì a Luino il punto di raccolta a sostegno della popolazione ucraina

Lo scoppio del conflitto in Ucraina ha creato una generale situazione di disperazione in tutta l’Europa e allo stesso tempo una profonda vicinanza al popolo. Un popolo in fuga e sotto attacco che sta pagando un prezzo altissimo.

Sono infatti tante le iniziative nate per sostenere l’Ucraina. Sul territorio di Luino è partita una campagna di donazioni tramite Croce Rossa Italiana e al Ristorante Al Branca di Luino una di materiali di ogni tipo: scatolame, vestiti, medicine, pannolini.

Letteralmente un’esplosione di solidarietà quella che si è verificata domenica scorsa, 28 febbraio: un via vai di persone che con una generosità inaspettata si dirigevano presso il locale per portare quanto più possibile.

«Non mi aspettavo una risposta di questo tipo» ha commentato Pavlo Oleksyuk, il gestore ucraino del ristorante Al Branca.

Una scena commovente e straziante, se così si può definire: decine e decine di persone in fila con sacchi pieni di cibo, disinfettanti, cerotti, preoccupate di non aver portato abbastanza. Sguardi persi a pensare a quelle famiglie rimaste da un giorno all’altro con poco a combattere per la loro vita. Gente arrivata da Varese e dintorni solo per dare un loro contributo. Una forza e un dispiacere per l’umanità che si sono ritrovati, in questi gesti di solidarietà.

Sono già quattro i furgoni partiti da Luino per l‘Ucraina, passando dalla Romania e poi dalla Polonia. La famiglia Oleksyuk, per avere certezza dell’arrivo di questi beni, si è rivolta anche a tre associazioni: Culturale Cosmopolita della Comunità Ucraina di Varese, Esarcato Apostolico per fedeli cattolici ucraini di rito bizantino residenti in Italia e “Regala un sorriso”.

Domani, dalle ore 14:00 alle ore 18:00, la raccolta riaprirà. Se ci fosse qualche volontario disposto ad aiutare nel radunare i beni in arrivo, può presentarsi in quella fascia oraria.

Da segnalare è che non verrà effettuata come la scorsa domenica presso il ristorante ma in uno spazio antistante fornito temporaneamente dal Comune di Luino, nei pressi della Stazione (piazza Marconi al civico 25).

«Ciò non solo è doveroso farlo ma è anche far sì che questa raccolta venga stimolata e supportata da parte nostra – dichiara il primo cittadino, Enrico Bianchi – Esprimiamo vicinanza al popolo ucraino e ai nostri amici ucraini in Italia, che hanno sempre aiutato la nostra comunità. Quanto sta succedendo a Luino è davvero un bel e inaspettato esempio di solidarietà».

COSA VIENE RICHIESTO:

Per ora non più vestiti o coperte ma cibo a lunga conservazione e scatolame, in particolare per bambini, pannoloni, pannolini e medicine di qualsiasi tipo: antibiotici, antidolorifici, antipiretici, anticoagulanti, tachipirine, cerotti, garze, disinfettanti per le mani, fermenti lattici, spray nasale, bende, guanti monouso, antistaminici, ghiaccio istantaneo, acqua ossigenata. Per altro, visionare qui: medicinali