Affacciato sulla porzione più settentrionale del Lago Maggiore, a 1000 metri di altitudine, Wonderwood è un vero e proprio microcosmo di divertimento. Il parco, inaugurato nel 2019 in una conca verde ai piedi delle Alpi, anticipa la propria apertura 2022 con un taglio del nastro benefico nel cuore della primavera.

Sabato 2 aprile, infatti, il 100% dell’incasso verrà devoluto al Fondo per l’Accoglienza Ucraina della Fondazione Comunitaria del VCO.

“Il mondo ha bisogno di bellezza e di sorrisi, – dichiarano i fondatori di Wonderwood, Massimiliano Freddi e Sebastian Nicolai – è un concetto che conosce bene chi si occupa di volontariato. Nel nostro piccolo, abbiamo deciso di dedicare un biglietto speciale per la nostra riapertura, in vendita su www.wonderwood.it fino a venerdì 1 aprile: l’incasso sarà devoluto interamente al Fondo per l’Accoglienza Ucraina VCO, dedicato alla gestione dell’emergenza ucraina nel territorio del Verbano Cusio Ossola.

Il biglietto comprende 2 ore di Percorsi Avventura e ha un prezzo scontato rispetto al listino: € 20 (anziché € 25,90) per bambini e ragazzi oltre i 110 cm di altezza; € 15,00 (anziché € 17,90) per i bimbi da 3 anni a 109 cm di altezza.”

In questo parco per famiglie sul Lago Maggiore le meraviglie della natura e lo spirito dell’avventura diventano realtà: Wonderwood è infatti il luogo dove i bambini possono divertirsi insieme ai genitori, grazie a ben sette percorsi avventura per altrettanti livelli di coraggio (l’accesso ai percorsi è regolamentato anche in base ad età e altezze dei visitatori). Imperdibili la WonderFly, una zip line di 65 metri con una vista mozzafiato sul Lago Maggiore, lo Squirrel Coaster, 30 metri di percorsi per le biglie di legno con decine di ostacoli, un parco giochi accogliente e sicuro e una splendida area relax per il riposo di mamma e papà. Fiore all’occhiello del parco di Trarego Viggiona sono le Mini Land Rover Defender: a Wonderwood anche i più piccoli, dai 3 anni e nel pieno rispetto della natura, possono infatti salire a bordo della loro mini Land Rover Defender elettrica e guidare attraverso il sentiero dei ranger schivando gli ostacoli, attraversando il ponte, guadando il fiume, per un’avventura indimenticabile.

L’offerta intorno a Wonderwood è ancora più ricca dallo scorso anno grazie alla prima Big Bench del Lago Maggiore posizionata, a soli 20 minuti a piedi dal parco, in uno dei punti panoramici più spettacolari dell’Alto Lago Maggiore.

Wonderwood è a Trarego Viggiona (VB), sulla sponda piemontese del Lago Maggiore. Si trova a 1.000 metri di altitudine e si raggiunge con auto e moto in 19 minuti da Cannero Riviera. Il parco è interamente Covid- free in quanto dispone di una vasta area verde dove è possibile mantenere il corretto distanziamento, così come sui percorsi avventura, dove le piattaforme sono occupate solamente da una persona per volta.