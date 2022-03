In ricordo del dottor Mario Giorgetti un incontro sulla sanità al Verbania di Luino

Umanità, salute, dedizione e vicinanza al territorio: questi i temi che verranno toccati nell’incontro a tavola rotonda di sabato 19 marzo a Luino. L’evento, organizzato in ricordo del dottor Mario Giorgetti, figura di riferimento per il paese lacustre in ambito sanitario e di comunità, vedrà l’intervento anche del Presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana.

L’incontro si terrà alle ore 17:00 presso Palazzo Verbania e verrà introdotto dal padrone di casa, il sindaco Enrico Bianchi, mentre il dottor Pietro Merlo terrà un intervento dal titolo “Un medico di famiglia tra umanità, dedizione e vicinanza al territorio“.

Seguirà la tavola rotonda a tema “Salute e territorio, le prospettive del Luinese nel quadro della LR. 22/2021

e del PNRR” che vedrà diversi interventi. Prima tra tutti quello del governatore della Lombardia Attilio Fontana, coordinato dal dottor Carlo Lucchina (presidente dell’associazione Varese per L’Oncologia), e poi quelli del dottor Gianni Bonelli (Direttore Generale ASST Sette Laghi), del professor Francesco Grossi (Direttore U.O. Oncologia Medica ASST Sette Laghi), della dott.ssa Anna M. Iadini (Direttore Medico del presidio del Verbano ASST Sette Laghi) e del dottor Giancarlo Pagano (Referente cure primarie del Luinese).

La serata si concluderà con un’apericena a cura dei ragazzi del Centro di Formazione Professionale di Luino.

I posti sono limitati e per questo è obbligatoria la prenotazione, che si può effettuare inviando una mail a cultura@comune.luino.va.it o associazione@vareseperloncologia.it

Sarà possibile seguire l’evento anche in diretta streaming: https://luino.civicam.it