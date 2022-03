Rifiuti: comunità montana Valli del Verbano premiata a Milano come ente “riciclone“

Nel corso di Ecoforum, manifestazione di Legambiente, dal titolo “l’economia circolare nella transizione economica”, tenutasi a Milano presso il Palazzo Reale il 10 marzo 2022 alla presenza dell’Assessore regionale Raffaele Cattaneo, la Comunità Montana delle Valli del Verbano ha ricevuto una “Menzione speciale” attraverso la consegna di un attestato quale ente riciclante che supera la percentuale del 75% nella raccolta differenziata e quale unica comunità montana premiata della Regione Lombardia.

Alla manifestazione era presente anche Paolo Coschignano in rappresentanza di Econord che ha potuto condividere con me la soddisfazione per un premio così prestigioso che gratifica l’impegno nella raccolta differenziata dei rifiuti.

«Questo premio che Comunità Montana riceve per la prima volta è una gratificazione che voglio condividere con tutti i sindaci che partecipano sistema di raccolta e che ci stimola nel percorso che stiamo sviluppando che nei suoi risultati sta producendo anche in questo mese una riduzione del 30% della frazione secca e un dato complessivo di miglioramento nella raccolta differenziata pari all’ 81,14% in termini percentuali», sottolineato l’assessore all’Ecologia della CMVV Gianpietro Ballardin.

Michele Giavini, tra i promotori dell’iniziativa di Legambiente, che ha analizzato la situazione dei comuni lombardi, ha avuto modo di apprezzare, nel suo intervento, il lavoro predisposto con il nuovo appalto per la raccolta differenziata dei rifiuti della Comunità Montana delle Valli del Verbano che ha detto risponde agli standard più avanzati del livello italiano ed europeo con buona probabilità nell’ottenimento dei risultati, così come apprezzamento per il lavoro fatto nei trenta comuni del territorio comunitario è stato espresso anche dall’Assessore Raffaele Cattaneo.

«Personalmente ringrazio anche il Presidente e la Giunta di comunità montana per il prezioso supporto di fiducia per l’impegno costante e appassionato ad oggi sviluppato e che ci stimola a lavorare per migliorare la condizione generale dell’ambiente in cui viviamo», ha concluso Ballardin.