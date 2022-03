Rifugiati ucraini a scuola di Italiano: organizza a Varese Anna Sofia

Uno dei primi problemi per i rifugiati Ucraini in fuga dalla guerra e arrivati in Italia a Varese è la lingua italiana: così diversa dalla loro, ma cosi necessaria per poter svolgere le piccole attività quotidiane.

Per i piccoli che si sono già iscritti nelle scuole elementari di Varese – circa una quindicina – c’è il Nai, una sorta di “prescuola” che permette una prima alfabetizzazione: ma per gli adolescenti e gli adulti che si sono ritrovati catapultati nella città Giardino una soluzione istituzionale ancora non c’è e il problema è serio.

Un problema che capiscono soprattutto gli amici dell’associazione Anna-Sofia, creata da ucraini in Italia per rendere più facile la vita in Italia per chi è immigrato qui, che in questo periodo ha un ruolo fondamentale per l’accoglienza dei loro connazionali: così, dietro le richieste sempre più pressanti di chi affolla la sede di via Maspero, hanno deciso di far partire un corso di italiano per ucraini.

«L’appuntamento è al giovedì e al sabato dalle 14 alle 16 – spiega la presidente di Anna Sofia, Halina Bizhyk – Oggi si sono già presentati in una 40ina, un po’ di tutte le età».

Il corso di italiano si aggiunge alle attività che l’associazione continua a coordinare: «Continuiamo a raccogliere vestiario per bambini, alimenti e medicinali – continua – Mentre domenica ci troviamo tutti per riunire tutti insieme i nuovi arrivati con le persone che sono già presenti. Domenica 3aprile invece nuova manifestazione a sostegno dell’Ukraina a Varese, in piazza Repubblica alle 15».

Per chi volesse informazioni, la sede di Anna Sofia è in via Maspero 20 a Varese, il telefono di riferimento è 349 750 8972, la pagina facebook è https://www.facebook.com/annasofiavarese