Rigenerazione urbana: ok a Cuveglio per la nuova piazza mercato

La richiesta era di 800 mila euro ma ne arriveranno trecentomila in meno: e così con mezzo milione che arriva dalla “Rigenerazione urbana” regionale, il principale centro della della Valcuvia si dà una nuova piazza che diverrà centro e biglietto da visita del paese.

L’idea di riqualificare la Piazza Mercato non è stata nei mesi scorsi al coperto da polemiche legate all’ipotesi dell’amministrazione di optare per un progetto che prevedeva l’interramento di alcuni parcheggi, soluzione reputata indigesta da più parti. «Il dibattito che si è sviluppato attorno a questa idea ci ha permesso di recepire le istanze presentate. Ora proseguiremo col progetto definitivo ed è chiaro che quanto emerso diventerà il corpus del progetto», spiega il sindaco Francesco Paglia.

Quindi sfuma l’ipotesi di parcheggio interrato, anche se è intenzione dell’amministrazione di andare fino in fondo col riammodernamento della piazza e soprattutto con la razionalizzazione dei posti auto, argomento cardine su cui si basa il progetto.

Per i tempi, sai necessario attendere le soglie della fine della legislatura: «Non sarà pronto prima di due anni, due anni e mezzo», ha concluso Paglia nel commentare la notizia del finanziamento per la rigenerazione di una parte importante del paese.