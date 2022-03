Ripristinare l’area cani a Samarate: la proposta del Movimento 5 Stelle

«Nell’estate 2021 l’area cani di via Borsi è stata rimossa per consentire le operazioni per la realizzazione del palazzetto dello sport, e ad oggi non è stato creato e nemmeno identificato un nuovo spazio da adibire allo scopo».

A parlare è Alessio Sozzi, consigliere comunale di Samarate in quota Movimento 5 stelle, dopo la deposizione della mozione per una nuova area cani, che verrà discussa nel prossimo consesso.

«Riteniamo che l’area sgambamento cani sia uno spazio che, oltre all’utilità e necessità per i nostri amici animali, permette alle persone di incontrarsi e di formare legami, ma anche un gradevole spazio verde dove trascorrere del tempo. Insomma la creazione di un’area cani porterebbe vantaggi per i nostri amici a quattro zampe e per i loro padroni. Un ulteriore aspetto da tenere in conto a nostro avviso è che la sua realizzazione possa essere un’opportunità per riqualificare una determinata zona cittadina», continua.

La mozione

Si legge nel documento: “Chiedo che il consiglio comunale impegni il sindaco e la giunta a individuare e realizzare nel territorio Samaratese, entro l’anno 2022 un’area recintata e riservata alla sgambatura dei cani, anche all’interno di un parco pubblico esistente, munita di apposita segnaletica e di cestini per la raccolta di escrementi solidi, dove gli animali possano muoversi liberamente senza guinzaglio ma sotto il costante controllo e la responsabilità dell’accompagnatore”.

«Siamo certi che il sindaco Enrico Puricelli, la sua giunta e tutto il consiglio comunale dimostreranno ancora una volta la vocazione di Samarate città amica degli animali votando favorevolmente la nostra proposta».