Risparmio energetico nelle scuole di Busto Arsizio, 600 mila euro dal ministero

La giunta di Busto Arsizio ha approvato, su proposta del sindaco Emanuele Antonelli, interventi di manutenzione straordinaria su alcuni immobili scolastici, finanziati con un contributo ministeriale per un totale di 600.000 Euro.

Si tratta in particolare interventi di manutenzione e di adeguamento alle normative in materia di risparmio energetico che saranno realizzati presso le scuole dell’infanzia Bianca Garavaglia e Nazareth e le elementari Manzoni e Marco Polo. Per la scuola media Biagio Bellotti di via Busona sono invece previsti interventi di manutenzione della copertura e della palestra.