E’ il ristorante di Davide Aviano la novità varesina della guida Identità Golose 2022

E’ Davide Aviano la new entry varesina della Guida Identità Golose 2022.

La guida, alla sua 15esima edizione, ideata come il marchio e le iniziative Identità Golose, dal giornalista Paolo Marchi, è stata presentata questa mattina, 7 marzo 2022, alla Triennale di Milano. Nella Guida di Identità Golose 2022 ci sono 1.055 schede, che recensiscono ristoranti da 31 Paesi, di cui 218 ristoranti novità assolute: tra loro anche il Pinocchio 1826, il ristorante del ex “Masterchef” varesino, ora lanciato, dopo la segnalazione di Gambero Rosso e la nomina nella prestigiosa guida che “fissa i trend culinari” di Identità Golose verso l’olimpo della ristorazione italiana.

La guida 2022 on line: tutti i ristoranti novità

In una bellissima villa ottocentesca poco distante dal centro della Città Giardino c’è un ristorante dove l’esperienza gastronomica merita davvero: Pinocchio 1826. Lo chef è Davide Aviano, conosciuto dal grande pubblico per la sua partecipazione a Masterchef, ma che dopo la trasmissione ha deciso di lasciare il lavoro di tecnico radiologo per dedicarsi alla cucina. A farlo avvicinare – forse inconsciamente – a questo mondo magico sono stati i nonni, ma colei che lo ha fatto follemente innamorare di padelle e fornelli è stata la moglie Annalisa. Una passione sbocciata tra le mura domestiche e poi raffinata in cucine prestigiose come quelle di Giorgio Locatelli e di Antonino Cannavacciolo, passando per le Langhe, per poi tornare a casa, nella loro Varese.

Da Pinocchio 1826 la cucina è molto attenta alla territorialità e l’obiettivo è quello di veicolare un’emozione attraverso il piatto, sempre nuova, ma semplice e genuina, che arrivi diretta al cuore di chi si siede alla tavola di questo ristorante. La proposta è varia e fantasiosa: dalla parte vegetale esaltata nella Variazione di cavolfiore, all’anima più viscerale della Lingua, yogurt al ravanello e katsuobushi, alla coccola dolce di fine pasto, il Barolomisù. Ad accompagnare i piatti, c’è una carta vini di circa 400 referenze con focus su champagne e vini delle Langhe.

E proprio come quel burattino diventato bambino, anche Davide è riuscito a trasformare la sua anima di uomo avvezzo a tutt’altro mestiere in un professionista dell’alta cucina. Uno chef capace di creare emozioni sempre diverse nel piatto. LA RECENSIONE SUL SITO DI IDENTITÀ GOLOSE