“Ritratti di donne”: a Varese un incontro con Marzia Schenetti per l’8 Marzo di Cgil, Cisl e Uil

ll Coordinamento donne di Cgil Varese, Cisl dei Laghi e UIl Varese tra le iniziative per Giornata internazionale della donna, propone mercoledì 9 marzo la presentazione dei libri “Ritratti di donne” della poliedrica artista Marzia Schenetti.

Marzia oltre ad essere una cantante, un’attrice teatrale e un’artista che si muove tra grafica e arti figurative, ama anche scrivere e tra i suoi libri ci sono i due volumi di “Ritratti di donne” che presenterà a Varese.

Nei suoi libri è andata a cercare, e a farsi raccontare, il coraggio, la ribellione, il sacrificio e la Resistenza delle donne. I suoi ritratti spaziano dai temi del lavoro e dello sfruttamento – come le storie delle mondine o quella di Adelina – a quello, quanto mai attuale, delle donne alle prese con la guerra e le violenze che questa porta con sé, fino al racconto di un’altra guerra, quella che le donne seppero combattere nella Resistenza.

«Storie di donne che sono e devono essere dentro ad ognuna di noi – dice Marzia Schenetti – per condividere con forza il loro spirito libero».

L’appuntamento è per le 16 alla Cooperativa di Biumo e Belforte, in viale Belforte 165 a Varese. Ingresso libero.

All’incontro, moderato dalla giornalista di Varesenews Mariangela Gerletti, partecipa oltre all’autrice l’Ispettore Superiore della Polizia di Stato Luigi Manco, il poliziotto che ha seguito fino agli ultimi giorni la coraggiosa e sfortunata Adelina che ha saputo denunciare gli aguzzini che la sfruttavano nel mondo della prostituzione.

In serata, alle 21 sempre nel Salone della Cooperativa, un divertente spettacolo intitolato “Rosa shocking“, spettacolo comico per attrice e pianoforte scritto, interpretato e suonato da Mariangela Martino. Anche in questo caso l’ingresso è libero.

