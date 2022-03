Roijakkers elogia la sua Openjobmetis: “Vinto grazie al carattere”. Napoli esonera Sacripanti

Vince anche a Napoli la Opnejobmetis di coach Johan Roijakkers, che a fine partita ha commentato il successo contro le Gevi.

ROIJAKKERS 1 – Ancora complimenti alla mia squadra, abbiamo giocato molto bene per 35′. In 5′ non bene ma abbiamo ripreso il filo della partita. Abbiamo vinto partite in modo diverso questa sera anche con tanto carattere. Bello vincere di tanto ma servono anche questi successi.

ROIJAKKERS 2 – Non è stato facile, sono d’accordo, Bravi a far passare il momento difficile grazie a giocatori esperti che abbiamo e giovani che hanno dato tanta energia. Questo mix decisivo anche in un campo molto caldo, loro hanno giocatori che si caricano molto ma siamo stati bravi a fermarli.

ROIJAKKERS 3 – Jistin (Reyes, ndr) non è stato una sorpresa per me. Durante la pausa per la FIBA è migliorato tanto, si è allenato bene nelle ultime due settimane. Può fare molte cose: tiro rimbalzo, post basso e tanto che aiutano la squadra in questo periodo, Ha fatto una bella partita.

In casa Napoli a parlare non è il coach Pino Sacripanti che, come annunciato dal presidente Federico Grassi, è stato esonerato al termine della partita.

GRASSI 1 – Grazie di aver contribuito a riportare Napoli nel basket di primo livello nazionale. Ci mettiamo al lavoro per il nuovo tecnico. Grazie al pubblico che nonostante la brutta prestazione ci ha sostenuto fino all’ultimo secondo.

GRASSI 2 – Dobbiamo dare una sterzata ed è questa la decisione nata stasera per dare una scossa alla squadra, a malincuore. Dobbiamo riaccendere quella scintilla che ci ha fatto arrivare a 5 vittorie consecutive in precedenza, anche se per me l’obiettivo rimane la salvezza.