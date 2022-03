Romantik #Konzert, la grande musica di Schumann e Schubert al teatro Sociale di Busto Arsizio

In arrivo, venerdì 11 marzo alle ore 21.00, al Teatro Sociale Delia Cajelli, ROMANTIK #KONZERT, terzo appuntamento della Stagione sinfonica 2021-2022 organizzata dall’Associazione Culturale Musikademia APS in collaborazione col Teatro stesso, con Educarte, con il patrocinio del Comune di Busto Arsizio, con il sostegno della Fondazione Comunitaria del Varesotto (tramite il Bando Arte & Cultura 2021) e degli sponsor Studio Vabri Dottori Commercialisti, Fin-Cle srl, Istituto Clinico San Carlo e Tethasolutions It Services Srl.

«La Stagione sinfonica a cura di Musikademia rappresenta certamente un elemento di qualità nell’ambito del palinsesto culturale cittadino. Con il Romantik #konzert, che vede il graditissimo ritorno di Paolo Ehrenheim, si offre al pubblico un evento davvero speciale che concorre ad alimentare il desiderio di musica alta in città e nel contempo ambisce a soddisfarlo», afferma la vicesindaco e assessore alla Cultura Manuela Maffioli.

Il programma tutto “romantik” si apre con il Concerto per Pianoforte e Orchestra op.54 in la minore di Robert Schumann, curiosamente costituito da Fantasia, Intermezzo e Finale, che è una delle espressioni più serene e fresche dell’autore. Segue la Sinfonia n°3 in Re Maggiore D 200 di Franz Schubert, in cui ritroviamo l’impianto classico delle sinfonie di Haydn e Mozart con episodi brillanti e quasi ironici. Sul palco l’Orchestra Alchimia diretta dal M° Davide Bontempo. A interpretare il concerto di Schumann per pianoforte e orchestra, il giovane talento Paolo Ehrenheim che già si era esibito al Teatro Sociale con la stessa orchestra nel 2019 mandando in visibilio il pubblico e a soli 20 anni è già vincitore di numerosi premi in concorsi nazionali e internazionali (primo premio al Premio Internazionale “Giuseppe Martucci 2021”, primo premio al Premio Giangrandi-Eggmann 2021, primo premio assoluto e il premio “Città di Sestri Levante 2019” al concorso pianistico “J.S. Bach”, primo premio assoluto al XXXVII Concorso Internazionale di Stresa 2019, primo premio assoluto al concorso pianistico “Giulio Rospigliosi 2019” di Lamporecchio, primo premio assoluto al concorso “Esperia” di Albese con Cassano 2020, primo premio al XXXII Concorso Internazionale “Città di Albenga” 2019, primo premio al concorso musicale “Civica Scuola di Musica Claudio Abbado” 2019 di Milano, primo premio al concorso pianistico “Città di Piove di Sacco” 2021, primo premio al concorso pianistico internazionale “Muzio Clementi” di Lugano 2021.

«È un immenso piacere per me e per l’Orchestra Alchimia – racconta il M° Davide Bontempo – lavorare nuovamente insieme a Paolo Ehrenheim per questa produzione. La nostra realtà investe sui giovani affinché possano credere nella cultura musicale, in quanto alta forma di espressione e comunicazione, credere che di questa passione si possa fare un mestiere, credere nei propri sogni e perseguirli».

Grazie al sostegno di Fondazione Comunitaria del Varesotto, degli sponsor e al patrocinio del Comune di Busto Arsizio, lo spettacolo è fruibile ad un costo contenuto (15,00 € intero; 5,00 € ridotto per i minori di 18 anni).

È possibile acquistare i biglietti la sera del concerto, oppure in prevendita su VIVATICKET al link https://www.vivaticket.com/it/biglietto/romantik-konzert/175456