Sabaudia rinuncia agli Europei U19 di canottaggio, Varese è pronta ad accoglierli

La città di Varese è pronta ad accogliere un ulteriore grande evento di canottaggio in questo 2022. Alla Schiranna, dove a luglio sono già da tempo in programma i Mondiali delle due massime categorie giovanili (under 19 e under 23), è vicina a ottenere anche l’organizzazione degli Europei under 19.

La competizione è prevista per il weekend del 21-22 maggio prossimi (quindi tra meno di due mesi) e si sarebbe dovuta tenere sul Lago di Paola a Sabaudia, in provincia di Latina. Di recente però, un’indagine della magistratura ha portato a una serie di arresti legati alle gare remiere (in particolare della tappa di Coppa del Mondo 2020, poi non disputata per il covid), coinvolgendo tra gli altri il sindaco Giada Gervasi e il luinese Luigi Manzo, direttore generale degli eventi legati al canottaggio.

La decapitazione dei vertici politico-sportivi di Sabaudia ha quindi costretto la località laziale a rinunciare agli Europei U19 che sono comunque stati assegnati alla FIC, la Federazione Italiana di Canottaggio. Proprio da Roma sarebbe quindi partita una richiesta in direzione Schiranna, probabilmente l’unica “base” sul territorio nazionale dove ci sono competenze, strutture e personale già pronti per entrare in azione.

La proposta federale è sul tavolo del Comitato Organizzatore Locale – quello identificato con il marchio “Varese Rowing” – che è decisamente interessato ad accoglierla (l’organo è presieduto dal sindaco Davide Galimberti e diretto dall’ex azzurro Pierpaolo Frattini). In questo modo il bacino della Schiranna sarebbe ancora di più al centro del canottaggio internazionale confermando il proprio ruolo di struttura di altissimo profilo in quest’ambito.

La risposta è attesa a breve giro di posta perché, come detto, i tempi per allestire una manifestazione di questa portata sono ridotti. Varese però ha tutto per riuscire nell’impresa.