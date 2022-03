Sala dopo la sconfitta di Vercelli: “L’unica medicina per uscirne è il lavoro”

SALA 1: «Abbiamo iniziato bene, facendo le cose che avevamo programmato contro un’ottima squadra. La partita si era incanalata nel giusto modo e siamo andati subito in vantaggio, potevamo addirittura farne un secondo ma poi ci sono stati degli errori, non vorrei chiamarlo blackout (parola che noi prima delle parole del mister abbiamo utilizzato) perché non penso sia il termine giusto. E in questo momento gli errori si pagano, è qualcosa che dobbiamo sapere. La partita è così diventata in salita».

SALA 2: «Cosa insegnano gli errori? Questa è la Serie C e ogni punto pesa, come ogni palla sporca. Soprattutto nelle palle sporche potevamo e dovevamo fare meglio. Adesso ci rimbocchiamo le maniche e impariamo da questa lezione, che ci serve e che ci deve dare uno stimolo per fare meglio. Abbiamo cercato di fare la partita, abbiamo cercato di giocare e abbiamo commesso degli errori e li abbiamo pagati».

SALA 3: «Gli infortuni? Colombo ha avuto un risentimento muscolare, Ghioldi invece ha un problema all’avambraccio o al polso, dovrà fare le visite mediche: speriamo che non sia niente di grave. Il gol di Piu? Partiamo dagli errori fatti, secondo me è questa la chiave per poterci migliorare. Avevamo l’occasione dello 0 a 2 e nel giro di tre minuti abbiamo subito il 2 a 1. L’insegnamento di oggi è che in questa categoria non si può sbagliare. Dobbiamo analizzare i primi due gol e lavorare, questo i ragazzi devono saperlo. In questo momento l’unica medicina è il lavoro».

PIU 1: «Non sono contento per il gol, preferivo la vittoria. Peccato, eravamo andati in vantaggio, eravamo partiti bene e purtroppo è arrivata una brutta sconfitta. Sapevamo che era una partita difficile però per come si era messa potevamo fare sicuramente meglio. Adesso c’è da pensare alla partita di domenica (contro la Giana, ndr.)».

PIU 2: «Cosa ci siamo detti negli spogliatoi? Dopo le sconfitte non si parla molto, il campo parla da sé. Non serve dire nulla. Martedì guarderemo gli errori e cercheremo di arrivare domenica pronti per quello che sarà uno scontro diretto. Sarà in casa e vogliamo vincere».

PIU 3: «Il gruppo, in questo momento, è la cosa più importante, in questo momento poi di difficoltà. Sappiamo che non è facile ma il gruppo ci aiuterà a dare quel cosa in più che ci sta mancando. Ringraziamo gli ultras, sono sempre con noi e ci sostegno sempre anche dopo una sconfitta. Adesso speriamo di accontentarli e renderli felici domenica».