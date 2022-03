Sala: “Vittoria merito del duro lavoro fatto in settimana dei ragazzi”

SALA 1: «Vittoria importante. In settimana lavoriamo molto sui video, cosa che facevo anche da secondo. Far vedere ai ragazzi quella che è la determinazione e i piccoli episodi che fanno la differenza passano proprio da queste cose: dalle corse di rientro, dalla voglia di difendere di questa squadra».

SALA 2: «La reazione? È una questione di fiducia. Sia io che Beppe, come tutto lo staff, abbiamo cercato di infondere la fiducia alla squadra. Quando c’è la fiducia, la carezza del compagno, l’incitamento, si può sopperire anche allo sbaglio. Quando ho iniziato questa avventura ho parlato di lavoro duro, di andare a livello mentale “dentro i ragazzi”. Il merito è dei ragazzi che hanno ben recepito la situazione. Infondere ai ragazzi quello che è la Serie C vuol dire passare anche attraversi queste partite. Non possiamo sempre pensare di andare a giocare sul velluto o in situazione comode. Bisogna capire quando una situazione non è facile, recepirlo e trasformarle».

SALA 3: «Ogni partita è una storia a sé, quello che cerchiamo di fare è ragionare pensando al noi. Non esiste l’Io in questa situazione. Tutti devono mettere se stessi al servizio della squadra. E questi sono i risultati. Essere ordinati era il diktat di questa settimana: sapevamo di giocare contro una squadra che nei duelli e negli 1vs1 ci poteva dar fastidio. Quello di oggi è un campo veramente difficile. Approccio sbagliato nel primo tempo? Non direi, però è vero che abbiamo commesso degli errori che sicuramente nelle altre partite non abbiamo fatto. Abbiamo però rimediato bene. Gli errori ci saranno sempre, quando però l’atteggiamento è giusto si può sopperire alle mancanze».

BOFFELLI 1: «Abbiamo tirato fuori quello che siamo. Senza altri segreti. Negli anni scorsi abbiamo dimostrato di essere una squadra magari non bellissima da vedere ma efficace, che sa quello che vuole e che sa quello che sa essere ben organizzata. Il nostro obiettivo è quello di non prendere gol. Siamo tornati a quello che è il nostro mantra e questo ci ha portato a fare punti».

BOFFELLI 2: «Sono tornati giocatori molto importanti, come per esempio Bertoni, però più in generale penso che sia cambiata un po’ l’idea di gioco: abbiamo accorciato le distanze tra i reparti e questo ci aiuta. Possiamo migliorare la gestione del risultato e della palla però sicuramente è un buon punto di partenza».

BOFFELLI 3: «Gli altri anni abbiamo vissuto un sogno. A febbraio eravamo già salvi e giocavamo divertendoci arrivando anche al quinto posto. Quest’anno ci siamo ritrovati in una dimensione, eravamo lì, nei bassi fondi ma siamo riusciti ad alzarci. Ma non è ancora finita. Tre clean-sheet consecutivi? Quest’anno abbiamo avute troppe disattenzioni, troppe partite in cui al primo errore ci siamo lasciati andare a delle batoste. Penso al Renate, a Vercelli e a Lecco. Così siamo ripartire dalla difesa, perché alla fine un gol in attacco riuscivamo sempre a farlo in qualche modo. Domenica scorsa forse un po’ meno ma contro una grande squadra come il Renate e un po’ anche oggi, siamo stati bravi a segnare alle prime grandi occasioni».