Sala: “Vittoria non scontata. Pro Patria brava e resilienti al gioco del Fiorenzuola”

SALA 1: «Partita sul velluto? Adesso è facile dirlo ma non è stato affatto così, come il risultato finale può far sembrare. Sicuramente abbiamo approcciato bene la gara, abbiamo letto bene le trame della partita disputando un ottimo primo tempo contro una squadra che non regala nulla. Siamo stati sul pezzo e resilienti quando il Fiorenzuola ha spinto un po’ di più. Il campo era difficile, le condizioni non erano le migliori».

SALA 2: «Dietro le partite c’è tantissimo studio, lavoriamo sia in video che sul campo. Conosciamo i pregi del Fiorenzuola, soprattutto sui suoi esterni. Il modo di giocare del Fiorenzuola è uno dei migliori da quando è iniziato il campionato. Non posso che fare i complimenti ai ragazzi, hanno dato il 100% mettendo in pratica tutto che durante la settimana era stato detto. Quando si lavora bene è difficile avere un approccio sbagliato».

SALA 3: «Sarà difficile stare coi piedi per terra? No, i ragazzi si allenano dalla mattina alla sera. Lo dirò fino a stancarmi: conosco questi ragazzi da quattro anni e so che già da stasera penseranno al Renate. Con questo gruppo non è difficile far capire che quando le partite finiscono, bisogna già guardare alla prossima».

SALA 4: «Nicco è un giocatore che ci dà tanto dal punto di vista tecnico e tattico, quando riesce ad essere disciplinato dà davvero tanto. Partita perfetta? Non esiste. Cosa non mi è piaciuto? Sinceramente prima voglio rivedere la partita, dalla panchina certe cose sfuggono. Ma qualche errore sicuramente c’è stato».

PARKER 1: «Sono molto contento: due gol importanti per prendere fiducia e, magari, dare continuità. Ha inciso il cambio sulla panchina? Non voglio parlare della vecchia gestione, però si siamo uniti, ci conosciamo da tanti anni. In questo momento tutti ci stiamo dando una grande mano e ci stiamo creando entusiasmo tra di noi. Credo sia la cosa più importante anche per i risultati».

PARKER 2: «Più felice del gol o della vittoria? Facciamo 50-50%, anzi la vittoria sempre prima, allora facciamo 55% per la vittoria».