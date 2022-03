“Salute, diritto universale”, a Laveno un incontro con l’eurodeputato Pierfrancesco Majorino

L’A.N.P.I. sezione di Laveno Mombello e P.D. circolo di Laveno Mombello, organizzano un incontro per venerdì 25 marzo, alle 21, al salone dell’oratorio del Ponte a Laveno.

Tema dell’incontro sarà la tutela della salute come diritto universale declinato sia come visione “globale” di tale diritto, sia dal punto di vista delle questioni inerenti la salvaguardia della sanità pubblica come strumento di garanzia dello stesso. La serata vedrà la partecipazione dell’eurodeputato del Partito Democratico Pierfrancesco Majorino e sarà occasione per un ricordo di Gino Strada, fondatore di Emergency, con la partecipazione di Massimo Malara, responsabile e coordinatore volontari di Milano, in rappresentanza dell’Associazione.

Sarà obbligatorio presentare il green pass e l’utilizzo della mascherina.

Disponibili per ogni chiarimento, porgiamo i nostri migliori saluti.