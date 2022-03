Salvo il secondo pilota del jet che si è schiantato sul monte Legnone

È stato ritrovato e recuperato ancora in vita Giampaolo Goattin, 53 anni, il secondo collaudatore dell’aereo militare Aermacchi M346 che nella mattinata di ieri si è schiantato contro il monte Legnone, in provincia di Lecco, dopo essere decollato dalla pista di Venegono Inferiore.

Lo hanno comunicato in serata i Vigili del Fuoco che hanno operato tutto il giorno, senza sosta con i mezzi aerei di soccorso per recuperare l’equipaggio. Purtroppo l’altro pilota, il 49enne britannico Dave Ashley, non ce l’ha fatta a sopravvivere alle gravi ferite riportate nell’atterraggio col paracadute.