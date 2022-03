Sassi dal cavalcavia a Buguggiate: le indagini sui minori coinvolti e il sospetto che avessero già colpito

Sassi dal cavalcavia dell’autostrada, con la autostrada A8 bloccata per ore e la paura degli automobilisti salvi per un pelo. Ma oltre a quell’episodio le indagini sui due minori hanno portato al sospetto che siano stati gli stessi ragazzini ad essere i responsabili anche di un altro fatto grave, avvenuto lo scorso gennaio.

Il questore della provincia di Varese ha difatti emesso due provvedimenti di “d.a.s.p.o.“ nei confronti di due minorenni responsabili di gravi ed irresponsabili gesti che hanno messo a repentaglio l’incolumità delle persone e la sicurezza pubblica.

A seguito dei recenti episodi di lancio di sassi e altro materiale da un viadotto autostradale, diretto contro i veicoli in movimento, ad opera di due soggetti, occorsi nei precedenti mesi di gennaio e febbraio, la polizia stradale aveva programmato mirati servizi ed indagini volti ad identificare gli autori dei pericolosi gesti.

Lo scorso 4 febbraio, verso le 23.30, in prossimità di un cavalcavia sovrastante la carreggiata autostradale A/8, personale della stradale individuava in flagranza di reato due giovani nell’atto di lanciare in rapida successione diverse pietre sulla carreggiata autrostradale sottostante, tra cui un grosso masso di circa 15 kg.

«L’irragionevole azione aveva provocato il danneggiamento di tre veicoli dicono dalla questura, «i cui conducenti rimanevano miracolosamente illesi».

I due, vistisi scoperti dagli agenti, tentavano di guadagnare la fuga. Uno di loro arrivava addirittura a colpire con pugni e gomitate al volto uno degli operatori intervenuti, causandogli lesioni al volto ed una frattura scomposta alla mano.

L’esito degli accertamenti concordava inoltre con la ricostruzione del precedente episodio avvenuto in data 24 gennaio 2022, che vedeva sempre come autori due soggetti. Le indagini in quel caso erano state condotte dai militari della Stazione dei Carabinieri di Azzate, a seguito di un sinistro nel quale era rimasto coinvolto un malcapitato automobilista. L’uomo era stato investito da tronchi e travi in legno di grosse dimensioni mentre era alla guida del proprio veicolo in prossimità del medesimo cavalcavia. Fortunatamente era uscito incolume dall’incidente. I Carabinieri, intervenuti, avevano immediatamente prestato soccorso alla vittima, posto in sicurezza la sede stradale e avviato le dovute indagini.

Al vaglio dell’autorità giudiziaria competente – il tribunale dei minorenni – sono state sottoposte distinte condotte, in relazione ai vari interventi, prima tra tutte quella di aver attentato gravemente alla sicurezza degli automobilisti.

Valutati i fatti accaduti, il questore ha notificato ai due giovani il provvedimento del d.a.s.p.o. “fuori contesto”, che colpisce gli autori di condotte tenute in ambito extra-sportivo, ritenute essere altamente pericolose ed in grado potenzialmente di minare l’ordinario e pacifico svolgimento delle manifestazioni sportive. il Provvedimento di prevenzione imporrà loro il divieto di partecipare alle manifestazioni sportive in provincia di Varese.