Scappa dall’ospedale di Varese “a bordo“ di una carrozzina: condannato

Bloccato in pronto soccorso su una sedia a rotelle con una gamba fuori uso. Il tempo che passa, e la voglia di andare via cresce: ma come fare per guadagnare la libertà?

Di solito basta chiamare un taxi. Ma non ci ha pensato il ragazzo classe 1988 che nel gennaio 2020 è fuggito dal pronto soccorso a bordo di una carrozzina dell’ospedale col disegno di tornare a casa alla guida dell’originale – quanto pericoloso – mezzo di locomozione.

Così dopo la “fuga di mezzanotte“ è stato rintracciato poco distante e denunciato dalle forze dell’ordine per furto.

Per quei fatti è finito oggi a processo dinanzi al giudice monocratico di Varese ed è stato condannato a due mesi e 20 giorni, con la decisione del giudice Alessandra Sagone che ha mutuato la richiesta del pubblico ministero Davide Toscani.

Il difensore, l’avvocato Simona Bettiati farà appello: «Si è trattato di un furto d’uso, non di un furto vero e proprio. Il mio assistito è stato avvicinato da un passante al quale, come prima cosa, aveva chiesto un passaggio a casa, dove era diretto».