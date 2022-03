Scatta il tricolore rally: al via Crugnola e De Tommaso, aspettando Simone Miele

Sarà un campionato a tinte fortemente varesine il nuovo CIAR, ovvero il Campionati Italiano Assoluto Rally sponsorizzato da Sparco e nuova denominazione di quello che fino al 2021 era conosciuto come CIR. Alla massima serie tricolore prenderanno parte infatti tutti e tre i piloti più quotati di casa nostra, ovvero Andrea Crugnola, Damiano De Tommaso e Simone Miele, per la prima volta l’uno di fronte all’altro nello stesso campionato di livello nazionale.

Crugnola e De Tommaso sono da tempo tra i protagonisti attesi del CIAR, anche se i programmi agonistici sono stati definiti nel dettaglio solo di recente; Miele invece è una piacevole novità e comincerà a gareggiare nel tricolore solo dalla seconda prova, il “Sanremo” di inizio aprile. Nessun problema a livello di classifica, perché per la graduatoria finale sarà possibile scartare un risultato (e quindi, in questo caso, lo “zero” del “Ciocco”, gara d’apertura del calendario).

Andrea Crugnola è uno dei due principali favoriti per il titolo insieme al campione uscente Giandomenico Basso: lasciata la Hyundai i20 usata lo scorso anno (ed “ereditata proprio da Basso), il varesino ritrova la vettura e la squadra con cui ha vinto il campionato nel 2020, ovvero la Citroen C3 semiufficiale gestita dal team F.P.F. Confermato anche il co-pilota che sarà sempre Pietro Ometto con il quale il sodalizio è stretto e ormai duraturo. Nei giorni scorsi “Cru” ha effettuato una serie di test per poi partecipare al Rally dei Laghi nel quale ha ottenuto uno straordinario quinto posto con una vettura largamente inferiore a quelle dei primi (e a due ruote motrici): piede e forma sono già al top.

Ha invece rinunciato al “Laghi” De Tommaso, presente ma solo in veste di tifoso del padre Cosimo: il giovane talento di Ispra (campione italiano junior 2018) torna nel CIAR per il secondo anno consecutivo con l’obiettivo di migliorare il sesto posto del 2021 arrivato con qualche alto e basso. “DDT” potrà contare su una Skoda Fabia R5 preparata dalla CR Motorsport e avrà accanto Giorgia Ascalone, la giovane navigatrice salentina con la quale in passato ha vinto la IRCup.

Un trofeo, la IRCup, che nel 2021 è stato appannaggio di Simone Miele che, abbastanza a sorpresa, ha annunciato l’iscrizione al CIAR con inizio dalla seconda corsa, come detto. Il pilota di Olgiate Olona salirà sulla Skoda Fabia Rally2 gestita dalla DreamOne Racing, il team di famiglia con cui il padre Mauro gareggia nella classe “master” del mondiale WRC nella quale è attualmente leader. L’obiettivo di Miele è quello di fare esperienza perché, pur avendo alle spalle diverse partecipazioni ad alto livello (nel vecchio CIWRC oltre che nella IRCup) è quasi a digiuno del tricolore assoluto. Per l’occasione Simone ha cambiato navigatore: non più il luinese Roberto Mometti ma la veneta Eleonora Mori, già accanto a un big come Luca Rossetti.

AL CIOCCO LA PRIMA SFIDA

Come accennato, il CIAR decolla dal “Ciocco”, storica gara toscana arrivata alla 45a edizione che prenderà il via venerdì 4 marzo per completarsi sabato 5. Oltre ai varesini e a Basso, i principali contendenti sono Rudy Michelini su VW Polo e tutto il gruppo di Skoda Fabia che comprende Fabio Andolfi, Stefano Albertini (altro dei favoriti), Tommaso Ciuffi e Giacomo Scattolon. Tra gli iscritti al CIAR anche Antonio Rusce (Hyundai), Cristopher Lucchesi e Alessio Profeta (Skoda Fabia). Il “Ciocco” è stato vinto lo scorso anno proprio da Crugnola (ma si disputò in estate) e prevede tre prove al venerdì aperte dalla Power Stage del Sassorosso che assegna punti tricolori (3, 2 e 1) ai primi classificati. Sabato altre nove PS per un totale di oltre 120 chilometri di tratti cronometrati.