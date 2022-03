In scena alle Arti di Gallarate “Mistero buffo” reinventato da Matthias Martelli

Il Teatro delle Arti di Gallarate ha ospitato Dario Fo molte volte, negli anni Novanta e all’inizio del 2000: da qui la scelta di riproporre Mistero Buffo.

«Siamo convinti che sia necessario continuare a mettere in scena l’opera più famosa dell’attore, rinnovandola e dandole sempre nuova vita, fedelmente al progetto di Dario Fo e tenendo aperto il dialogo con il pubblico e la realtà di oggi», racconta Giulia Provasoli.

Appuntamento per martedì 15 marzo, ore 21.

L’attore Matthias Martelli, classe 1986, diretto da Eugenio Allegri, è solo in scena, senza trucchi, con l’intento di coinvolgere il pubblico nell’azione drammatica, passando in un lampo dal lazzo comico alla poesia, fino alla tragedia umana e sociale. Un linguaggio e un’interpretazione nuova e originale, nel segno della tradizione di un genere usato dai giullari medievali per capovolgere l’ideologia trionfante del tempo, dimostrandone l’infondatezza.

L’acquisto dei biglietti

Biglietti disponibili al botteghino del teatro in orario apertura cinema e, da martedì 9 marzo, tutti i giorni, dalle 17 alle 19.

Poltronissima: 30€

Poltrona: 25€

Studenti: 15€